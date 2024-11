De mirada franca, templanza al hablar y sin esquivar ninguna pregunta, aun las más íntimas. Así fue la entrevista que Monseñor Jorge Lozano le concedió al programa Entre Vistas que se emite los jueves por Canal 13. El cura contó que hace unos años se enamoró de una mujer, llegó a replantearse si quería seguir en el sacerdocio y, finalmente, optó por seguir su camino como religioso.

En medio de una charla amena en la que se abordaron distintos temas, llegó la cuestión del amor y ante la pregunta de si alguna vez se enamoró, Lozano respondió que si experimentó un sentimiento especial por una mujer.

El cura respondió que se enamoró “como le puede pasar a cualquier hombre casado que se enamora de una mujer”, y agregó que ante esta situación “es una cuestión de pensar cuáles son las opciones de vida que a uno lo hacen mas feliz, de pensar y ponderar qué, realmente, me hacia más feliz y a ella”, respondió Lozano.

Ante la pregunta de si este proceso implicó una crisis, máximo referente de la Iglesia Católica en San Juan, aclaró: “no estuvimos saliendo, fue un deslumbramiento y un pensar ‘yo con esta mujer podría armar algo lindo’, no fue un tiempo crisis”, explicó.

Lozano definió esta etapa diciendo que “no fue algo negativo, fue un tiempo de volver a elegir esto que me llevo tanto tiempo elegir y pensar es el que me planifica y es el camino que estoy siguiendo”, aseguró en referencia a su vida como sacerdote.

Otra de las cuestiones que se planteó en la charla es sobre si el celibato es una cuestión injusta. Ante esta pregunta Lozano opinó: “yo creo que es injusto, a mi nadie me obligó a ser célibe, tuve ocho años para saber a lo que me estaba enfrentando”.

“No es que tres meses antes me dijeron ‘mira que n te vas a poder casar’, así que eso tiene todo un sentido de entrega de la propia vida por amor a los demás yo no lo vivo como una injusticia, castración o carencia, sino como lo que le da sentido a mi entrega cotidiana que la tengo que ir sosteniendo como cualquier persona sostiene sus vínculos de familia o de amistad", explicó Lozano.

Ante la pregunta de si cree, entonces que el celibato se tiene que replantear, el cura explicó que hubo varias reuniones de obispos en los últimos años en los que se habló de este tema.

El religioso explicó que en un sínodo en la Amazonia de todas las diócesis, ahí los obispos vieron que era pensable que algunos hombres casados pudieran ser ordenados sacerdotes para que pudiera llegar la misa a más lugares.

“El celibato tiene un lugar importante n la vida de la iglesia pero no es el único camino para llegar a ser un bien sacerdote, hay sacerdotes del rito oriental que son también católicos y que son casados en eso no hay una contradicción teológica”, opinó el cura.

En medio de este escenario de hipótesis, surgió la pregunta de qué pasaría si la Iglesia saca el celibato. ¿Lozano iría a buscar a la mujer que amó?.

“No iría a buscarla”, aseguró Lozano. “Yo opto por la vida célibe, varias veces lo he pensado y qué pasaría si se abre la posibilidad, yo siento que ya hice una opción de vida”, sentenció y agregó: “estoy feliz entregándole mi vida entera a Dios, a la Iglesia y a los hermanos”.

Ya en el final de esta parte de la entrevista surgió la pregunta de qué pasaría si es esta mujer la que viene en busca de Lozano. El obispo aseguró que esto no es posible. “Cada uno hizo su vida no la volví a ver, no nos hemos vuelto a encontrar”, concluyó.