Jorge Rubiño: "Lo único que pido, es justicia por mi hija"

Jorge, el papá de Lucía Rubiño, se manifestó afuera de Tribunales sobre la audiencia de este jueves en la que se trata el posible sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, uno de los acusados de la muerte de la joven en el barrio Profesionales. El hombre se mostró todo el tiempo al borde del llanto y con un notable malestar por el desempeño de los fiscales Iván Grassi y Francisco Micheltorena.

"Ya no les creo a ninguno y sigo diciendo que son unos delincuentes", expresó sin tapujos el papá de Lucía. Luego señaló que le queda un poco de esperanza en lo que pueda dictaminar el juez de Garantías, Javier Figuerola el martes 13 de mayo a las 19. "Vamos a ver el juez que decide, pero las pruebas no condicen con lo que ellos han querido demostrar, ni la defensa, ni la fiscalía", dijo.

Sobre la exposición de Joaquín Moine, abogado defensor de Echegaray, Jorge fue muy certero: "Es muy claro, vos ves los videos y está claro". Incluso, el papá de Lucía contó que le mostró personalmente el video que presentaron como prueba al juez Figuerola, en el que se ve como el acusado de matar a su hija circulaba a alta velocidad por el medio de la calle. "En ningún momento viene por el carril apropiado, viene por lo menos dos metros por la banquina", afirmó.

Con bronca, Jorge acusó a la Justicia de buscar beneficiar al hijo del juez federal Hugo Echegaray. "Lo quieren tratar de pobrecito, como que tiene que vivir sus 25 años y en la esquina acababa de salir patinando. Se la pasa por muy cerca de un auto", soltó.

Luego, el hombre expresó: "A mí no me importa nada ya. La gente tiene que entender que mi fin de esto es mi hija, que quiero justicia por mi hija"

Antes de quebrarse, Jorge manifestó:"Quiero justicia por mi hija. A mí no me importa la plata, no me importa si es hijo de Echegaray, solo pido justicia, como a cualquiera. Tiene que pagar porque me ha matado a mi hija"