Jorge Archilla es un chofer profesional sanjuanino que atraviesa una difícil situación tras haber sufrido un grave accidente. Desde el 4 de marzo permanece sin poder caminar y necesita con urgencia una prótesis para volver a movilizarse. Sin embargo, enfrenta serios problemas con la obra social, que aún no le brinda una solución. A esta dramática situación se suma la posibilidad de quedarse sin vivienda.

“Estoy accidentado desde el 4 de marzo”, comentó. "El día 19 se presentaron todos los papeles que completaron los médicos traumatólogos para que me consigan las prótesis necesarias a través de la obra social provincial. Sin embargo, se cansaron de esperar y no consiguieron nada", relató Jorge en el móvil de Canal 13.

Durante más de 40 días, permaneció postrado, con clavos y pesas, esperando la llegada de los elementos quirúrgicos. “Como las prótesis no llegaban y nadie avisaba nada, los médicos decidieron hacerme una radiografía del pie y optaron por enyesarme. Me dieron un alta provisoria hasta que consigan las prótesis”, explicó.

Desesperado por la falta de respuestas, acudió al Ministerio de Desarrollo Humano en el Centro Cívico, donde inició un nuevo trámite. “No sé si esta semana o la que viene tendré alguna novedad. Tengo una fractura expuesta. Están afectados el peroné, la tibia y el tobillo. El médico me dijo que tengo la pierna completamente destruida", informó. La prótesis es fundamental para poder operarme, pero tengo que tener mucho cuidado por la gravedad del cuadro”, detalló.

Su situación se agrava aún más por su realidad económica: actualmente no tiene trabajo. “El 8 de agosto vence mi licencia profesional y estoy luchando para conseguir un lugar donde vivir como casero o de alguna forma. No puedo pensar en alquilar porque no tengo los recursos y los alquileres están cada vez más caros. Estoy sin vivienda y no tengo a dónde ir”, aseguro en este medio.

Además, señala que su movilidad es muy limitada: “Camino 50 metros y me agoto. Es muy feo lo que tengo, uso yeso hasta la cadera y necesito con urgencia un lugar para vivir y las prótesis. La gente tiene que ayudarme a subir y a bajar; no puedo moverme solo.”

Por todo esto, Jorge apela a la solidaridad de la comunidad: “Lo que puedan hacer por mí se los voy a agradecer. Los interesados pueden comunicarse al 2645623516. Confío en Dios, sé que me va a ayudar y que me va a dar un empujoncito. Ya sea desde el Ministerio o desde la obra social, quiero que me ayuden antes de que apriete más el frío. Estoy sufriendo mucho.”