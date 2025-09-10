Jornadas provinciales contra el suicidio: señales de alerta y estrategias para prevenirlo

Carina Ruggeri, integrante del equipo de Salud Mental del programa sanjuanino, participó de las jornadas provinciales sobre prevención del suicidio y destacó la importancia de visibilizar una problemática que, según afirmó, “involucra a toda la comunidad”.

La profesional señaló en el móvil de Canal 13: “Estas jornadas que estamos realizando tienen que ver con empezar a ver de un modo distinto problemáticas que han sido tabú. Es importante poder hablarlas, poner sobre la mesa su complejidad y asumir que la respuesta requiere un acompañamiento colectivo a las personas que sufren”.

Tras ello mencionó que “Se trata principalmente de no estigmatizar. Tenemos que pensar en esta problemática como una situación ligada a un sufrimiento que se vuelve insoportable". Por ello aludió a que "De alguna manera nos involucra a todos: no se trata solamente de dispositivos terapéuticos o médicos. Las familias, las instituciones y hasta los medios de comunicación deben formar parte de una red que sostenga y genere alternativas de acompañamiento”.

Sobre los indicadores de alerta, explicó: “Las señales están. Pueden verse en cambios de conducta, tristeza profunda, alteraciones del sueño o la alimentación, agotamiento y la sensación de no encontrar alternativas. Muchas veces esto no se comunica, por eso es clave estar cerca y conocer a la persona”. Ruggeri agregó que, estadísticamente, "la mayor proporción se da entre los 20 y 40 años, aunque puede afectar a cualquier nivel socioeconómico, género o edad. No se restringe a un grupo determinado”.

A nivel provincial, recordó que “la semana pasada lanzamos el Programa Provincial de Salud Mental, que busca articular una estrategia territorial organizada”. En ello sumó que San Juan cuenta con un plan de prevención del suicidio, uno de los pocos existentes a nivel nacional. "Todo el tiempo realizamos intervenciones y capacitaciones, siempre pensando en qué más se puede hacer0” dijo.

La especialista subrayó: “Nosotros hablamos de corresponsabilidad. Los actores que podemos intervenir para sostener y acompañar son muchos" y añadió "Frente a una angustia detectada, nunca está de más la consulta”.

Finalmente, explicó que actualmente se están aplicando dos estrategias en la provincia: “Por un lado, la capacitación de todos los médicos de guardia en el abordaje de emergencias en salud mental, en articulación con una organización de Córdoba". Y también se abocaron a reforzar con equipos de psicólogos y trabajadores sociales ciertos centros de salud que funcionan como primera escucha y que reciben demandas espontáneas de urgencia.