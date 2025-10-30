José Luis Gioja: “De esta, como de otras tantas, el justicialismo va a salir”

El exgobernador de San Juan y referente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, analizó el presente del peronismo tras las elecciones legislativas del 26 de octubre y se mostró confiado en la recuperación del espacio. En diálogo con Canal 13 San Juan, aseguró que el justicialismo “va a salir adelante, como lo hizo tantas veces”.

“De esta, como de otras tantas, el justicialismo va a salir. El campo nacional y popular va a salir”, afirmó Gioja, quien destacó la importancia de mantener la unidad del movimiento. “Creo que con el odio no se puede construir nada, con el resentimiento no se puede construir nada”, remarcó.

El exmandatario sostuvo que el peronismo debe repensar su discurso y convocar a todos los sectores afines. “Tenemos que realizar un montón de cosas, tenemos que resetear el discurso. Es hora de convocar a todos los sectores que tengan ese pensamiento nacional y popular”, expresó.

Por otro lado, se refirió a las figura de Cristina a nivel nacional y dentro del Pj; “Fernández va a seguir siendo una referente importante en el peronismo. Hoy es la presidenta del partido, pero los cargos no son vitalicios. Confío muchísimo en ella, creo que es inteligente”, señaló. Además, elogió al gobernador bonaerense: “Axel ha demostrado que es un gran gobernador. Hizo la mejor elección intermedia desde la vuelta a la democracia”.

En cuanto a los resultados en San Juan, el exgobernador felicitó a los candidatos del peronismo y resaltó el esfuerzo realizado durante la campaña. “Hay que disfrutarlo los que somos parte de San Juan, porque salimos primeros. Los candidatos caminaron mucho, los he acompañado, he visto la dedicación. Era todo a pulmón: apretón de manos, abrazo, beso, caminata. No hubo propaganda, no hubo carteles ni publicidad en los medios”, relató.

Con tono optimista, Gioja insistió en que el peronismo deberá reconstruirse desde la autocrítica y la unión: “Creo que el justicialismo ha tomado nota de lo que pasó y que va a salir fortalecido, sin odio y con más compromiso con la gente”.