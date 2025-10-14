En la mañana del lunes 13 de octubre, diputados nacionales y provinciales de San Juan mantuvieron una reunión en la Legislatura con el objetivo de frenar la eliminación del subsidio de Zona Fría. El encuentro contó con la participación de representantes oficialistas, peronistas y del bloque libertario provincial, quienes coincidieron en la necesidad de preservar el beneficio para más de 120.000 usuarios sanjuaninos.

Sin embargo, el diputado nacional José Peluc, de La Libertad Avanza, tomó distancia de la postura común y adelantó que no acompañará el pedido al Congreso nacional. En diálogo con Canal 13 San Juan, el legislador explicó: “No me invitaron a la reunión y tampoco me sorprende que el peronismo y el orreguismo trabajen juntos, porque lo hacen en muchos temas”.

Peluc sostuvo que su posición se alinea con la del Gobierno nacional y cuestionó la extensión del beneficio: “A nivel nacional no vamos a acompañar la propuesta para continuar con el subsidio de Zona Fría. Hay que conocer el origen: este régimen era para la Antártida, donde verdaderamente hace frío. Con el proyecto que presentó Máximo Kirchner pasamos de 850.000 beneficiarios a cuatro millones. Eso fue una decisión política”.

El diputado también consideró que el subsidio no refleja la realidad climática de la provincia. “Más que Zona Fría, San Juan debería buscar zonas calientes. El verano es muy duro y habría que pensar en otro tipo de beneficio”, afirmó.

Además, criticó el impacto fiscal de la medida: “No me parece justo que se subsidien zonas que no son tan frías como las del sur. Córdoba, Salta o parte de San Juan no tienen los fríos de la Patagonia. Y ese subsidio sale de un impuesto que pagamos todos los usuarios en la boleta del gas”.

Mientras tanto, desde la Legislatura provincial, el vicegobernador Fabián Martín explicó que el subsidio no genera un gasto directo al Estado nacional, ya que el fideicomiso se financia con un aporte del 6% incluido en las facturas del resto de los usuarios. “De seguir existiendo, el Gobierno nacional no afecta sus cuentas porque no aporta un peso. Por eso vamos a hacer una sesión especial el jueves para pedir al Congreso que el beneficio se mantenga”, señaló.

De esta forma, Peluc se mantuvo firme en su postura de apoyar la eliminación del subsidio, diferenciándose de sus pares provinciales. “Zona Fría es una cuestión política porque la sacan en elecciones, pero todos saben que San Juan no es igual a las provincias del sur”, concluyó.