El caso de la joven que ingresó con un arma a una escuela de Mendoza y mantuvo en vilo a sus compañeros y docentes encendió las alarmas sobre la salud mental de los adolescentes. Para el psicólogo especializado en trastornos de los impulsos y violencia, José Icazatti, quien dialogó con Canal 13 San Juan, la situación refleja un problema mucho más profundo vinculado a la falta de espacios de contención emocional.

“Es muy importante saber que el mundo ha cambiado. El problema es cuando nadie habla de emociones. Muchas veces el poner en palabras, en acción, es un impulso que puede ser violento. Su acto más extremo de la violencia es el suicidio”, expresó Icazatti, quien advirtió que si las emociones se reprimen y no se expresan, pueden convertirse en una amenaza que explota en forma de impulsos descontrolados.

El especialista remarcó que la tecnología ha modificado la manera en la que los jóvenes procesan lo que sienten: “La tecnología anestesia la emoción, todo se guarda. Si vos guardás una emoción, estás creando un arma”. En este sentido, destacó que los adultos deben asumir un rol activo de acompañamiento, escuchando sin juzgar y fomentando el diálogo en el hogar.

Sobre el perfil de la adolescente involucrada en el hecho, Icazatti sostuvo que “tal vez estaba acumulando un montón de cosas porque tiene un carácter dócil, era tímida, tiene todas las características de alguien que se está reprimiendo y llega un momento donde pasa el límite del sufrimiento. Es una sensación de que no termina más el sufrimiento y, cuando pasa, aparecen todas estas pulsiones que pueden reprimirse o explotar”.

Finalmente, el psicólogo llamó a la sociedad a trabajar de manera conjunta: familia, escuela, Estado y comunidad. “Las emociones se las están guardando y en cada emoción debe haber pensamiento y palabra. En casa hablen con sus hijos, conversen, sean puentes, no juzguen y acompañen. Esto recién comienza y, si no actuamos, los problemas como el bullying, el grooming o la violencia se van a seguir multiplicando”, advirtió.