Durante la jornada del martes se conoció la historia de Fernando, un joven de 29 años que padece esclerosis múltiple y, por ende, necesita un tratamiento constante, además de una silla de ruedas y una medicación específica.

En un primer momento, fuentes cercanas al joven señalaron un presunto abandono de persona por parte del Hospital Rawson. Sin embargo, desde el nosocomio explicaron cómo fue la situación. Según indicaron en Canal 13, la medicación no la aporta el Estado, ya que debe ser cubierta por Incluir Salud, su obra social.

En los últimos días, Fernando llevó la medicación para su colocación en el hospital sanjuanino; no obstante, estaba en mal estado, ya que requiere refrigeración constante, lo que no se cumplió en su traslado. Desde el hospital aclararon que no hubo abandono de persona y que, al conocer el caso, iniciaron las gestiones para que pueda recibir la medicación a través del propio centro de salud. La entrega del tratamiento estaría próxima a concretarse, por lo que la solución ya está en camino.

Mientras tanto, continúa activa la rifa solidaria que organizan sus compañeros. Cada número cuesta $3.000 y puede adquirirse mediante el alias de Mercado Pago: fer.ramos28, según detallaron a Diario 13. La rifa tiene un total de 150 números y el sorteo se realizará una vez vendidos todos.