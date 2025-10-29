Jóvenes con discapacidad fabricaron herramientas para ayudar a otros

En la Subsecretaría de Trabajo se realizó una nueva entrega de dispositivos de autoayuda destinados a personas con discapacidad psicomotriz. La iniciativa fue impulsada por la Fundación AMAR San Juan, en conjunto con la Dirección de Discapacidad de la provincia, y contó con la colaboración del Colegio de Educación Especial “Casita Amarilla”.

“Como ya lo hicimos tres veces anteriores, hicimos entrega de dispositivos de autoayuda de forma gratuita. Tenemos la colaboración del doctor César Graf, de Entre Ríos, quien gentilmente nos cede los modelos”, explicó Gloria Ponce, referente de AMAR San Juan.

La fundación, que lleva 16 años trabajando en la provincia, se dedica a acompañar a personas con enfermedades reumáticas. “Estas enfermedades provocan pérdida de fuerza y movilidad en las manos, por eso estos dispositivos son de gran ayuda para la autonomía de las personas”, señaló Ponce, quien destacó también el trabajo de prevención y autocuidado que promueve la organización.

Por su parte, Paula Moreno, directora de Discapacidad, valoró el trabajo conjunto y el enfoque inclusivo del proyecto. “Decidimos convocar a una escuela de educación especial para que los dispositivos fueran fabricados por chicos con discapacidad. Ellos se sintieron en la oportunidad no solo de ser ayudados, sino también de ayudar”, comentó.

La funcionaria subrayó además la importancia de mirar a las personas con discapacidad desde sus potencialidades. “Cada vez que se les da oportunidades, nos sorprenden. En este caso, fueron necesarios para fabricar algo que va a ser usado por personas con discapacidad psicomotriz”, sostuvo Moreno.

Desde la Dirección de Discapacidad anticiparon que buscarán repetir la experiencia, que combinó inclusión, trabajo colaborativo y desarrollo de herramientas de apoyo para mejorar la calidad de vida de las personas con dificultades motoras.