La educación y ciencia traspasa las fronteras. En este caso, jóvenes de una escuela de la localidad de Las Casuarinas, 25 de Mayo, viajarán a principios de noviembre a Buenos Aires a representar a la provincia en la etapa nacional de la Feria de Ciencias. El periodista de Pocito, Gustavo Rey, viajó hasta la localidad para hablar con dos protagonistas, Sol y Julián que contaron sobre las harinas vegetales aptas para celíacos y diabéticos.

Los jóvenes estudiantes ganaron un concurso previo hace dos años y con el dinero del mismo, compraron una máquina deshidratadora para los vegetales y las frutas. “Comenzamos con la práctica este año. Deshidratamos frutas y vegetales, donde conseguimos una textura sólida, ligera y un gran porcentaje de fibra”, detalló Julián, uno de los estudiantes.

“Una de las características principales es que no contienen gluten ni azúcar, es decir, la pueden consumir personas con celiaquía y diabéticos”, concluyeron los estudiantes. Por otro lado, Rey mencionó que ya están en trámite de la patente para registrar al menos dos marcas debido al gran interés que ha tenido en la comunidad que, pese a no tener un nombre ni envasado, quieren comprar el producto.