Jóvenes lanzaron una campaña solidaria para abrigar a perros callejeros durante la ola polar

El frío llegó con fuerza, pero también con un gesto de solidaridad y empatía por parte de un grupo de jóvenes de Sarmiento. Al ver decenas de perros expuestos a la intemperie en plena ola polar, decidieron actuar: crear abrigos para los callejeritos.

Uno de los impulsores de esta iniciativa es Felipe Corzo, quien compartió el momento que lo llevó a reflexionar: “Esto nace el sábado a la noche, cuando salgo del laburo a las 9:30 y al cruzar la calle me encuentro con dos perros, sin abrigo y con mucho frío". A la vez dijo: "Uno me miraba como pidiéndome que lo llevara a casa. Ahí me quedé pensando: hay que hacer algo, hay que tomar la iniciativa.”

Así fue como surgió la idea, que pronto se transformó en acción. Felipe se contactó con Valentina Riogazzio, una joven que confecciona ropa, y le propuso sumarse al proyecto. “Me comuniqué con Valentina, y sin dudarlo me dijo que sí. Se ofreció a ayudar sin cobrar nada. Esa fue la chispa que encendió todo”, contó Felipe.

Con ese impulso comenzaron una colecta de ropa en desuso, que será utilizada como materia prima para confeccionar los abrigos. La propuesta fue rápidamente difundida en la comunidad de Sarmiento y muchas personas se sumaron a la campaña.

“Me pongo a pensar y la vida a veces es tan injusta con los animales, sobre todo con los perros. Ellos nos dan tanto cariño, compañía y calor, y están sufriendo por el clima extremo. Pensé: ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Y decidí poner manos a la obra”, reflexionó el joven.

Además de confeccionar los abrigos, el grupo planea recorrer los barrios de Media Agua para vestir a los animales callejeros. “Queremos llevarles un poco de calor a todos. Y si esto crece, tal vez podamos llegar a otras localidades también”, expresó.

Felipe también hizo un llamado a la conciencia colectiva: “Cada perro callejero merece una oportunidad de amor, un hogar donde sentirse protegido y un lecho cálido donde descansar tras tanto vagar.” Quienes deseen colaborar pueden hacerlo donando prendas para reconvertir. El contacto es el siguiente: 2646 31-9650.