El abogado previsional Juan Pablo Mattar explicó en diálogo Mirá Quien Habla, cuales son los aspectos más importantes del sistema jubilatorio docente, un régimen especial que difiere del general y que suele generar consultas y reclamos frecuentes entre los profesionales de la educación.

“El régimen previsional docente es especial porque se jubilan con el 82% del sueldo al momento del cese, no con un promedio de los últimos años como ocurre en otros casos”, aclaró Mattar. Este cálculo, según indicó, lleva a que muchos docentes busquen mejorar su salario en los últimos años de actividad, trasladándose a zonas con adicional por radio.

“En San Juan, por ejemplo, se paga radio desde la Capital hacia la periferia. En algunos lugares ese plus puede llegar hasta el 120%. Entonces, si un docente trabaja los últimos años en una escuela con radio más alta, ese sueldo más elevado es el que ANSES toma como base para calcular la jubilación”, detalló.

Mattar señaló que los docentes jubilados suelen tener cuatro grandes motivos de reclamo previsional, siendo el primero y más frecuente el haber inicial mal determinado.

“El haber inicial se calcula con el sueldo al momento del cese. Pero el Ministerio de Educación debe llenar un formulario llamado Suplemento Especial Docente, según el Decreto 137/2005, donde informa el sueldo exacto al momento del retiro. Ese trámite no es automático y puede contener errores”, explicó.

En muchos casos, el abogado advirtió que las licencias médicas o sin goce de haberes pueden afectar indebidamente el cálculo. “He tenido casos en los que al docente le informaron el sueldo con un 50% por licencia, y terminaron jubilándolo con la mitad del haber que les correspondía”, señaló.

En esos casos, se puede reclamar administrativamente una redeterminación del haber inicial. “El docente tiene que presentar la resolución de baja del Ministerio y el último recibo de sueldo como activo. Si hay diferencia, se pide un nuevo formulario y se reclama. Por suerte, estos reclamos suelen resolverse favorablemente en sede de ANSES”, afirmó.

El segundo reclamo frecuente es la aplicación del artículo 9 de la Ley 24.463, que impone un tope al haber máximo jubilatorio. “A los docentes no les corresponde ese descuento, pero muchos lo tienen sin saberlo”, advirtió Mattar.

“Hay docentes que van al ANSES y preguntan por qué les descuentan, y nadie les sabe explicar. Este reclamo no se hace administrativamente, sino a través de una acción de amparo judicial. Ya hay jurisprudencia favorable y, en general, se gana y se devuelve lo descontado”, explicó.

En estos casos, la prescripción es de dos años hacia atrás desde el momento del reclamo, lo que permite recuperar los descuentos realizados en ese período.

El tercer reclamo habitual es por el descuento del Impuesto a las Ganancias, que según la Corte Suprema no debe aplicarse a jubilados.

“A ningún jubilado deberían descontarle Ganancias. Hay fallos firmes, como el caso García, María Isabel, que lo establecen. Sin embargo, se sigue cobrando. Este reclamo también se hace por acción de amparo, y si el docente está dentro de los cinco años de haberse jubilado, se le devuelve todo lo retenido”, explicó Mattar.

El abogado indicó que, en promedio, los docentes que realizan estos reclamos cobran retroactivos significativos y comienzan a ver resultados en el plazo de un año.

Por último, Mattar mencionó que algunos docentes jubilados con mucha antigüedad pueden reclamar por movilidad, ya que el índice —Remuneración Imponible Promedio Docente— no siempre refleja los aumentos reales de los activos.

“A veces la movilidad del RIPDOC no cubre lo que gana un docente activo. En esos casos también se puede reclamar, aunque es menos frecuente”, aclaró.

Finalmente, Mattar recomendó “revisar si el formulario del Ministerio refleja correctamente el sueldo real y si no se están aplicando topes o descuentos indebidos. Muchos docentes no saben que pueden reclamar, y es su derecho hacerlo"