Sebastián Dávila, recientemente designado como Fiscal de Estado de San Juan, se pronunció respecto a la judicialización de las medidas de fuerza tomadas por el Sindicato Médico y explicó la postura de la Fiscalía en este proceso. "La cautelar sigue vigente", afirmó, refiriéndose a la resolución judicial que busca evitar una paralización del servicio médico que afectaría a la población, especialmente a los sectores que dependen del sistema de salud público.

Según Dávila, la intervención de la Fiscalía fue solicitada para preservar el acceso a la salud, considerando que el sindicato había programado un paro que dejaría sin atención médica a los sanjuaninos en días previos a un feriado. “Nosotros básicamente entendemos que la medida tomada por el sindicato no está justificada, ya que privaría a la población de acceder a la salud en un momento crucial”, sostuvo el fiscal, indicando que la decisión de imponer la cautelar se fundamentó en que la acción no cumplía con un marco justificado.

Dávila también mencionó que el sindicato ha apelado la cautelar, pero hasta el momento, el recurso se mantiene firme. "Por ahora no puede haber paro de los médicos hasta que no se resuelva el fondo del amparo", detalló. Explicó que la justicia aún debe definir la resolución del amparo interpuesto y que no hay un plazo definido para esta decisión.

En cuanto a las demandas del Sindicato Médico, el Fiscal de Estado señaló que algunas de las solicitudes exceden la competencia del Poder Ejecutivo, como la creación de una caja compensadora para los médicos jubilados y otros cambios en la ley que, de aprobarse, deberían pasar por el Poder Legislativo. "Ellos quieren tomar una base sobre algo que está más allá de la ley; habría que modificar la ley para hacer lo que pretenden", explicó.

Dávila destacó que el diálogo desde el Ejecutivo siempre ha estado disponible, pero que es necesario que se mantenga "dentro del marco de la ley". La conciliación obligatoria, convocada previamente, finalizó sin acuerdo. No obstante, el fiscal expresó que el juez podría llamar a una nueva conciliación en cualquier momento si así lo considera necesario.

Con su reciente asunción formal al cargo de Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, quien antes se desempeñaba como Fiscal Adjunto, enfrenta así uno de sus primeros desafíos en la titularidad de la Fiscalía.