Jueves soleado en San Juan: conocé cómo seguirá el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para esta jornada se espera una temperatura máxima de 25°, tras un día marcado por la influencia del viento sur.

El panorama tendrá una sensación térmica similar a la del miércoles, aunque sin probabilidad de ráfagas fuertes. La mínima será de 9°. El cielo permanecerá despejado durante toda la jornada y el viento predominante será del sector sureste.

Para el viernes se anticipa un día con características similares, aunque con un leve ascenso de la temperatura: la máxima alcanzará los 26°. En tanto, el fin de semana tendrá como protagonista al viento del sector sur.