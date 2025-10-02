Jueves soleado en San Juan: mirá cómo seguirá el tiempo

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, para este jueves 2 de octubre se espera una jornada soleada en la provincia. La temperatura máxima alcanzará los 30°, mientras que la mínima será de 13°, con el sol como principal protagonista del día.

A diferencia de jornadas anteriores, el calor volverá a sentirse en la provincia. El viento soplará desde el sector noroeste, con ráfagas que no superarán los 26 km/h.

El panorama será similar el viernes, aunque con un aumento en la temperatura, que llegará a los 35°. En tanto, a partir del sábado se prevé un leve descenso térmico debido al ingreso de viento del sur.