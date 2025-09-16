En plena campaña electoral el presidente Javier Milei pronunció un discurso en Cadena Nacional, en donde dio algunos detalles del Presupuesto 2026. Este martes, las repercusiones de todo el arco político sanjuanino se hicieron escuchar, siendo una de ellas la de Cristian Jurado, quien en una charla telefónica con "Todos Vivos", sostuvo que los aumentos que propone el mandatario libertario son insuficientes.

El candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda hizo una lectura del discurso, señalando que le dio la sensación de un presidente "en completa soledad". Luego aseguró que el mandatario mostró la situación de crisis del Gobierno Nacional, al no estar acompañado de su gabinete.

La otra lectura pasó por los anuncios de aumentos, señalando que son insuficientes. "Parece que propone un presupuesto de otro país, de otra realidad que solo la vive Milei en la Casa Rosada con sus perros, con la hermana y nadie más"

En términos reales, los aumentos anunciados por el presidente fueron un 5% en la partida de las jubilaciones, un 17% para salud, 8% en educación y un 5% el monto recibido por cada pensionado por discapacidad. Además, aumenta 4,8 billones de pesos la partida para universidades nacionales. El Gobierno Nacional estima que estarán por encima de la inflación proyectada para el 2026.

Por último, Jurado analizó que con lo que propone el Gobierno Nacional a la mayoría de la población no le servirá, sino que seguirá sufriendo. "Es un Gobierno que no puede estar ni un minuto más", expresó.