La ANMAT prohibió unas pasas elaboradas en San Juan tras hallar piedras en las bolsas

En las últimas horas se conoció que desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibieron la elaboración, fraccionamiento y venta en todo el país de las “Pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado”. De acuerdo con lo que indica el envase, las mismas serían elaboradas en San Juan.

Esta medida fue publicada en el Boletín Oficial, y se dio luego de que llegará la denuncia del hallazgo de piedras en el interior de las bolsas. Es así como luego las autoridades de la ANMAT verificaron que los números del Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y del Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) que figuraban en el envase no existían.

De esta manera, confirmaron que se trataba de un producto falsamente rotulado, sin registros sanitarios válidos. Es así como fue considerado “falso” según la legislación vigente.

Ante este panorama, desde el organismo ordenaron prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, así como también en plataformas de venta online, de cualquier alimento que utilice los números RNE N° 018125698 y/o RNPA N° 1819992916, al no corresponder a registros reales.