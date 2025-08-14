El presidente de la Asociación Sanjuanina de Psiquiatras, Daniel Troncoso, aseguró que el sistema de atención en salud mental de San Juan se encuentra “sobrepasado” y con una marcada falta de especialistas para cubrir la demanda. “Lo que venimos hablando desde hace unos años y es que las consultas y las urgencias están sobrepasadas”, sostuvo durante una entrevista en el programa Mirá Quién Habla.

Según indicó, desde la pandemia aumentaron las consultas por situaciones de trastornos de ansiedad, crisis de pánico, trastornos del sueño y, en lo que es en la parte de las urgencias, hablando con profesionales del ámbito público y privado, están sobrepasados.

En este contexto, remarcó la dificultad para acceder a internaciones. “No hay lugares donde internar, en la parte pública la gestión anterior cumplió con lo que dice la Ley de Salud Mental, que nosotros no estamos de acuerdo en algunos puntos. Tratamos de hablar con los diputados para que se modifique”, afirmó.

Troncoso señaló que uno de los artículos cuestionados es el que establece que “el paciente puede tomar la decisión de seguir o no el tratamiento”. Al respecto, planteó: “Yo lo que digo es que si un paciente no está en su juicio, ¿cómo puede decidir él no estar internando?”.

Recordó que antes el hospital de salud mental de Zonda era monovalente y contaba con más camas, pero desde que se convirtió en un hospital polivalente, es decir que cuenta con diferentes especialidades, se cerraron un montón de camas. También señaló que “hoy por hoy nosotros no tenemos donde mandar a los pacientes para centros de rehabilitación y debemos mandarlos a otras provincias”.

Además, tocó un punto fundamental para la atención de los pacientes de salud mental en San Juan: “en la parte pública no hay guardias de salud mental”. A raíz de esto, aseguró que desde la Dirección de Salud Mental están impulsando una capacitación para que todos los médicos de Guardia de la salud pública detecten cuáles son las urgencias en la salud mental y puedan estabilizar a los pacientes hasta que llegue un psiquiatra.

Troncoso cerró destacando que “tanto en la parte pública como privada estamos sobrepasados de pacientes, todos. Tenemos 5 o 6 pacientes nuevos por semana”.

Psiquiatras en San Juan

En cuanto al recurso humano, detalló que “somos 80 psiquiatras en la provincia, hay una falta de psiquiatras. 60 participan de la asociación y otros 20 que no participan. Es necesario primero continuar con la especialidad. Tenemos solo dos lugares para hacer la especialidad y sería bueno tener más”.