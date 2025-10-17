La Boero prepara dos autos eléctricos para competir en Entre Ríos

La Escuela de Educación Técnica Boero vuelve a la carga en el Desafío Eco YPF 2025, la competencia nacional que promueve el diseño y construcción de autos eléctricos en escuelas técnicas y no técnicas de todo el país. Este año, los alumnos de 6° año buscan superar sus logros anteriores y por ello participarán con dos prototipos, un gran salto respecto a ediciones pasadas.

El profesor Federico Suero y la alumna Julieta Soria conversaron con el móvil de Canal 13, detallando los preparativos de la delegación sanjuanina.

"En ediciones anteriores participamos con un prototipo, pero en esta edición 2025 el objetivo es 'levantar la vara' y por eso participaremos con dos prototipos", explicó Suero. La delegación estará compuesta por dos equipos de seis alumnos y dos docentes cada uno, uno por cada vehículo.

El desafío, que se realizará en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 8 y 9 de noviembre, consiste en la fabricación de un chasis propio, mientras que la organización provee los elementos clave: motores, batería y la caja controladora (central electrónica).

Un prototipo nuevo y otro optimizado

Los estudiantes llevarán dos vehículos: uno es el que usaron en 2023, al cual le corrigieron errores y fue optimizado; y el otro prototipo, están haciéndolo desde cero, poniendo a prueba todos los conocimientos adquiridos.

La competencia, fiscalizada por la CDA, exige el cumplimiento riguroso de las normas

de seguridad. Solo una vez superada esta revisión, los vehículos podrán competir oficialmente en las diversas subcompetencias.

La Estrategia es la Clave

La clave del Desafío Eco radica en la eficiencia más que en la velocidad pura. "No nos sirve de nada hacer un auto que sea muy rápido en recto, si después no tiene buena definición en curva", señaló el Profesor Suero.

La competencia incluye varias pruebas, como una picada, una competencia en curva, un sprint femenino y la prueba final de Endurance (Resistencia de Baterías), el plato fuerte del evento. En esta última, los equipos deben lograr que el auto eléctrico se mantenga en carrera durante dos horas sin recargar baterías.

"Tenemos que evaluar si hay viento, cómo se desempeña el vehículo, cómo hacemos la estrategia de carrera para poder cumplir esas dos horas", explicó Suero, destacando que la estrategia de gestión de energía será fundamental.

La alumna Julieta Soria describió la experiencia como "linda", a pesar de ser una de las pocas mujeres en el equipo. "Todos sentimos el compañerismo que tenemos en el grupo. Por eso es muy lindo vivir esta experiencia, la de estar armando un auto eléctrico para poder competir ese día", subrayó la estudiante.

Para sumar apoyo a los jóvenes sanjuaninos, se habilitó la cuenta de Instagram @desafioeco2025.boero.

Ayuda de la gente

Además, la escuela necesita el voto de toda la comunidad para el concurso ECO FAN, que es parte del Desafío YPF y otorga un premio crucial: la escuela con más votos adelantará cinco puestos en la competencia Endurance y ganará una beca para el año 2024.

Los sanjuaninos pueden apoyar a los autos 124 y 125, representantes de la Escuela Boero, siguiendo los links en la página de Instagram para votar en la fanpage oficial de la competencia.