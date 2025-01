El presidente de la Caja de Acción Social de San Juan, Juan Pablo Medina, destacó el impacto social del organismo y su trabajo para combatir el juego ilegal en la provincia. En Buen Día, Día explicó que "el 50% de lo recaudado en la Caja tiene un retorno a la sociedad, destinado exclusivamente a programas de bienestar social, por ley".

Medina detalló las acciones que están implementando para detectar y denunciar sitios de juego clandestinos. "Estamos trabajando muy fuerte a partir de esta ley y vamos a empezar a brindar herramientas, como líneas anónimas para denuncias, aplicaciones, páginas web y WhatsApp", comentó.

El presidente también subrayó las diferencias entre el juego regulado y el clandestino. "No es conveniente para la gente jugar en sitios ilegales porque no está garantizado el componente aleatorio, pueden estar manipulados para maximizar las ganancias. Además, permiten que jueguen menores y no pagan impuestos, por lo que no hay retorno a la sociedad", señaló.

En contraste, destacó que la Caja de Acción Social asegura transparencia y contribuye directamente al bienestar comunitario. "El juego legal tiene un retorno a la sociedad. Además de los aportes obligatorios, realizamos acciones solidarias a través de programas internos, como las cruzadas solidarias, que benefician a instituciones con vocación de servicio", explicó.

Para Medina, es fundamental que el juego se mantenga controlado y responsable. "No hay que demonizar el juego, es parte de la naturaleza humana. Lo importante es que sea seguro, regulado y responsable. La Caja trabaja fuertemente en ese aspecto", concluyó.