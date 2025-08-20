La Caja de Acción Social anunció que este viernes 22 de agosto a las 16:30 se realizará un nuevo remate de vehículos pertenecientes al Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) y a la Municipalidad de Santa Lucía. La subasta se llevará a cabo en el playón de estacionamiento ubicado en Mendoza 451 Sur, entre Santa Fe y Córdoba, y la entrada será libre.

Los interesados tendrán tiempo de conocer las unidades hasta este jueves 21 de agosto, de 14 a 18 horas, en los predios designados. En el caso del IPEEM, estarán en exhibición cinco camionetas Toyota Hilux doble cabina 4x4 en las instalaciones de la calle Roger Balet 47 Norte, en Capital.

El presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina, destacó la convocatoria que suelen tener estos remates: “Nosotros no hemos tenido aún un remate con menos de 250 personas”.

Sobre el perfil de los compradores, explicó: “Generalmente, las unidades que no están en perfecto estado suelen ser adquiridas por mecánicos o casas de repuestos. En cambio, cuando los vehículos están en mejores condiciones, se ve que participan familias enteras y pujan más fuerte”.

Medina remarcó que estos procesos buscan dar un uso eficiente a los recursos estatales: “Tratamos de seguir lineamientos de gobierno en la línea de austeridad. No ha quedado ninguna unidad sin rematar y eso nos permite devolverle a la sociedad vehículos en óptimas condiciones”.

También subrayó que este mecanismo beneficia a los organismos estatales: “Los producidos o recaudaciones son importantes y les permiten hacer mejoras en su parque automotor y brindar un mejor servicio a la comunidad”.

Finalmente, recordó que no es necesario reservar lugar ni pagar inscripción previa para participar: “Con que se acerquen en horario ya van a poder participar del evento. Vamos a disponer de todas las comodidades, seguridad y transparencia que caracteriza a la Caja de Acción Social”.