La Caja remató vehículos: participaron más de 400 personas y recaudaron 110 millones

Los remates de vehículos oficiales realizados a través de la Caja de Acción Social lograron una amplia convocatoria y una recaudación que superó las expectativas. Según detalló Sebastián Turcato, gerente de préstamos, entre la Municipalidad de Santa Lucía y el IPEEM se recaudaron aproximadamente 110 millones de pesos.

Entre los lotes más destacados figuraron camionetas Toyota Hilux, modelos entre los años 2000 y 2010, con bajo kilometraje, pertenecientes al IPEEM, y varios Renault Logan de la municipalidad, de los cuales tres presentaban daños por choques y el resto se encontraban en buen estado.

Turcato resaltó que todo el proceso se desarrolló “con la tranquilidad de que es todo legal, está hecho todo correctamente”, destacando el trabajo del equipo profesional a cargo. Además, explicó que los remates se realizan los días viernes, mientras que de lunes a jueves los vehículos se exponen al público para ser revisados por los interesados, garantizando la transparencia del procedimiento.

El evento generó gran expectativa y logró reunir a más de 400 personas en la jornada de subasta. “Había gente de todas las edades ofertando, se armó una linda puja y salieron buenos precios”, sostuvo Turcato, quien subrayó el éxito de esta edición.

Datos importantes

Asistir con D.N.I. para adquirir un lote.

MODALIDAD DE PAGO:

• Seña del 10% más 10% comisión martilleros.

• Contado a través de Transferencia Bancaria inmediata.

PLAZO DE CANCELACIÓN: Hasta cinco días hábiles posteriores a la fecha del remate, a través de transferencia inmediata.

INFORMES: div.remates@cas.gob.ar - Celular N° 264-486 8564 Héctor, 264-4102526 Dante.