La calle opina: además de presa, ¿debería CFK devolver el dinero?

La condena a Cristina Fernández de Kirchner ha dividió la opinión pública en todo el país, y San Juan no es la excepción. El móvil de Canal 13 salió a buscar la opinión de los sanjuaninos y sanjuaninas sobre un punto de esta pena que ha recibido la ex presidenta y presidenta del Partido Justicialista. Tras ser condenada, ¿debería devolver el dinero?

"Que vaya presa según escuché que dijeron los estudiosos es incorrecto. Es por ello, que, si los estudiosos dicen que es incorrecto, que no vaya presa. Devolver el dinero en nuestro país, poco difícil. Sería lo más justo, pero bueno", expresó una mujer acompañada de una pequeña de unos ocho o nueve años.

Una joven se diferenció de la opinión de la señora, asegurando que la Justicia debería actuar en base a lo correcto.

Una vendedora ambulante indicó que tanto el fallo de la Corte Suprema, como toda la causa en sí, es un reflejo de una sociedad machista. "A mí me parece que a las mujeres no nos quieren ocupando cargos de poder, y por eso se le castiga tanto y por algo no se juzga a Milei y a Macri", afirmó.

Un adulto mayor no titubeó a la hora de expresar que Cristina debería ir presa a un calabozo común y que devuelva el dinero que la Justicia le indicó que debe pagar en la condena.

Una joven pareja fue entrevistada en medio de la peatonal céntrica. El hombre expresó que, si se cometió el delito y se comprobó esto, es correcto que haya sido condenada. “No soy partidario del kirchnerismo y entiendo que ha habido muchas acusaciones y se ha comprobado corresponder que cumpla la condena”. La joven fue más directa: "Que vaya presa y devuelva el dinero básicamente"

Una adulta mayor expresó con un dejo de enojo: "Sí, tendría que devolver el dinero y que vaya presa, obviamente. Es lo que corresponde"

Otra adulta mayor expresó un rotundo no. Luego se explayó explicando que no debería ir presa CFK porque en sus dos gestiones los argentinos y argentinas estuvieron bien. "Ahora yo no tengo chicos, pero ahora me acuerdo de las mamás que tienen chicos que pasan hambre", manifestó la mujer.

Por último, una joven mujer expresó que la dos veces presidenta debería ir presa y devolver el dinero.

Mirá el video aquí: