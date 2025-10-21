La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió este martes que los resultados provisorios de las elecciones legislativas deberán publicarse solo por distrito electoral, en cumplimiento con lo dispuesto por la Constitución Nacional y el Código Electoral.

La decisión fue adoptada en un acuerdo extraordinario firmado por los jueces Daniel Bejas, Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Hernán Corcuera, luego de un planteo presentado por Fuerza Patria, que había cuestionado la forma en que el Gobierno mostró los datos durante el simulacro realizado el fin de semana pasado. En esa prueba, el Ministerio del Interior había exhibido resultados unificados a nivel nacional, sumando los votos de La Libertad Avanza y Fuerza Patria en todo el país.

El fallo apunta a preservar la transparencia y la claridad informativa durante la noche electoral. “No hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global de todo el territorio nacional, como el previsto para la elección presidencial”, advirtieron los jueces.

Desde el Gobierno Nacional respondieron que acatarán la resolución, aunque aclararon que también difundirán “como información accesoria” el total de votos por país.

La CNE recordó que el escrutinio provisorio carece de valor jurídico y es una tarea administrativa a cargo del Poder Ejecutivo, mientras que el escrutinio definitivo —con validez legal— está bajo la órbita exclusiva de la Justicia Electoral.

El tribunal también insistió en la necesidad de que la difusión de los datos sea “objetiva y neutral en términos de filiación política partidaria”, para evitar que se distorsione la percepción pública sobre los resultados.

La resolución se emitió en un contexto de preocupación por la confianza en el proceso electoral y por las diferencias en la presentación de los resultados provisorios. La CNE recordó además los estándares internacionales que recomiendan regular claramente la publicación de resultados preliminares para no afectar la credibilidad del sistema.

De esta manera, los resultados del próximo domingo 26 de octubre deberán difundirse de forma segmentada por provincia y por la Ciudad de Buenos Aires, evitando cualquier cómputo nacional que pueda inducir a error sobre la representación real de cada fuerza política.