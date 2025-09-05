Cinthia Barros, la cantante del Trío Los Barros, se encuentra delicada de salud y será operada el sábado en la mañana. La sanjuanina, que es miembro de una conocida banda folclórica de San Juan, está cursando el séptimo mes de embarazo, pero su vida corre riesgo porque le detectaron una piedra grande en la vesícula.

Nicolás Barros, hermano de Cinthia y manager de la banda, contó a Diario 13 que la bebé de su hermana se encuentra fuera de peligro, pero que Cinthia corre riesgo, por lo que fue internada en el Hospital Rawson y será operada este viernes. Los médicos le sacarán la vesícula buscando descartar una hepatitis.

Hace tres semanas fue internada por los dolores que le producen la piedra en la vesícula, y a los días recibió el alta. La cantante cursa un embarazo de riesgo, por lo que al continuar con estos dolores, fue nuevamente internada hace unos días.

Nicolás contó que en un principio el obstetra de su hermana no le daba el visto bueno para operarla, indicándole que era una operación riesgosa en su condición. Sin embargo, los médicos que la atienden en el Rawson decidieron realizarle la cirugía, y para cuidar la salud de la bebé y de ella, el obstetra estará presente en la cirugía.

El hermano de Cinthia contó que en estos días recibieron muchos mensajes de aliento y fuerza para Cinthia y la familia. Además, muchos de los seguidores del Trio Los Barros le consultaron sobre la salud de su hermana.

Trío Los Barros: de Cuyo a todo el país

La agrupación sanjuanina recorrió escenarios y programas de televisión de alcance nacional, llevando su folclore a distintos puntos de Argentina. Ahora trabajan en nuevas canciones y celebran un año de grandes logros.

En una entrevista vía Zoom, Nicolás Barros, manager del Trío Los Barros, compartió detalles de la reciente gira que llevó a los hermanos músicos desde Cuyo a distintos rincones del país.

“Nos fuimos el 23 de junio y llegamos el 29 a San Juan. Nos fue re bien, estuvimos por muchos lugares importantes”, relató Barros, destacando que la experiencia fue un impulso clave para seguir creciendo.

Durante el recorrido, el grupo participó en festivales de gran relevancia y también tuvo presencia en programas de televisión de alcance nacional, entre ellos el reconocido ciclo de Guido Kaczka en Canal 13, un hito que definieron como “un logro muy importante”.

Actualmente, el trío trabaja en nuevos temas que formarán parte de su próximo material discográfico, con el objetivo de seguir conquistando público en todo el país. “Queremos que nuestra música siga llegando a cada rincón”, afirmó el manager.