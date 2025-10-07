La construcción atraviesa una complicada situación que se da en el marco de la incertidumbre económica que hay en Argentina. Mucho tiene que ver con respecto a las subas y bajas del precio del dólar y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción de San Juan (Camarco), Ramón Martínez, habló con Canal 13 San Juan y comentó cuál es la situación. Además, dijo que en dos años, la cantidad de contratados directos por las empresas ha caído un 60%.

Martínez enfatizó que “es un momento de mucha incertidumbre económica. En la construcción pesa mucho más porque es el día a día nuestro”. Agregó que por decisiones nacionales se cortó el aporte que realizaba Gobierno a las provincias y actualmente la provincia “se mueve con recursos propios. En comparación a dos años atrás estamos con menos construcción, pero si estamos mejor que en el 2024 con respecto a la obra pública".

“Las cifras nos dicen la realidad. En agosto o septiembre del 2023, había aproximadamente entre 11.000 y 12.000 empleados de la UOCRA contratados directamente por empresas y hoy estamos en 7.000 aproximadamente. Es una merma de 5.000 personas y te lleva a pensar la realidad actual”, especificó.

Esta baja significativa pone en contexto el reclamo de las autoridades de la UOCRA por la cantidad de empleados de la construcción desempleados. El pedido principal de este sector es que se reactiven algunas obras públicas y que se incorporen trabajadores en el sector minero.