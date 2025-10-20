A principios de octubre del 2024, el kilo de media res de carne, la medida por la cual se guían los distribuidores de carne, tenía un precio de $4.800. Sin embargo, un año después la realidad es distinta ya que, el kilo de la carne vacuna tiene un precio de $7.500, lo cual implica un aumento de un 46% a nivel interanual. La suba está por encima de la inflación acumulada en el último año, que superó el 31% según los datos que dio a conocer el INDEC el mes pasado.

Para medir el comportamiento real del mercado de la carne hace falta contrastar los precios con la inflación. Los precios mayoristas acumularon una suba interanual a septiembre de un 31,8%, por lo que, el incremento de la carne estuvo casi 15 puntos por encima de esa cifra.

Parra expresó que el precio de la carne ha tenido un aumento importante la semana anterior. “Venimos de un año de aumentos. En octubre del 2024 el precio de la media res se situaba en los $4.800 y a esta fecha el precio es de $7.500”, dijo. Además, habló sobre el consumo de carne tanto en Argentina como en San Juan. “El año pasado fue el año que menos consumo hubo en los últimos 110 años”.

“Si bien este 2025 ha repuntado en cuanto al consumo, tomando como referencia el 2024, podemos decir que las ventas continúan muy bajas. A su vez, no hemos notado aumentos abruptos en el precio de la carne como en años anteriores, pero esto se da porque el consumo es muy reducido y no se pueden aplicar grandes aumentos”.

Este 2025, el consumo de tipos de carne se regularizó. Mientras que el año pasado se incrementó el consumo de carne porcina y aviar, actualmente, “se consume un 50% de carne vacuna y la otra mitad se divide en porcina y aviar. Hay que pensar que en el 2024 hubo un consumo de 45 kilos de carne per cápita y este año hay que esperar que el valor se sostenga”.

Por último, explicó que de la carne que ingresa a la provincia, entre el 7% y el 10% es producida en San Juan a través de los feedlots. “La mayoría de carne que ingresa es de afuera de la provincia, principalmente de zonas ganadera como La Pampa, Córdoba y San Luis. Esto va de la mano de la búsqueda de la calidad de carne que eligen los sanjuaninos. Tienen una preferencia por carne de color más clara y grasas más blancas”, concluyó.