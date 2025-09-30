La Caja de Acción Social, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, anunció que el miércoles 9 de octubre de 2025, a las 16:30, realizará un remate oficial de más de 40 vehículos pertenecientes al parque automotor del Ministerio de Salud. La subasta se llevará a cabo en la sede de la Gerencia de Préstamos, ubicada en Mendoza 451 Sur, Capital.

Entre los bienes a rematar hay automóviles, camionetas, furgonetas, utilitarios, motocicletas y ciclomotores, con valores base que van desde $150.000 hasta $800.000. Todos los lotes serán adjudicados al mejor postor.

Los interesados podrán exhibir las unidades previamente los días 6, 7 y 8 de octubre, de 14:00 a 18:00, y el 9 de octubre, de 9:00 a 13:00, en el predio de calle Corrientes 1090 Este (Ex Urbino), Capital, donde se podrá conocer el estado y las características de cada movilidad antes de la subasta.

Para participar será obligatorio presentarse con DNI y abonar en el momento el 10% del monto adjudicado, más el 10% en concepto de comisión del martillero. El pago podrá efectuarse en efectivo, por transferencia bancaria o Mercado Pago, pero no se aceptarán cheques ni moneda extranjera. El saldo restante deberá cancelarse en un plazo máximo de cinco días hábiles en la sede de la Caja de Acción Social.

El comprador tendrá 10 días hábiles para retirar la unidad adquirida y deberá gestionar la transferencia en el Ministerio de Salud, en el 3.º piso, Núcleo 4, del Edificio Centro Cívico.

Lista de vehículos disponibles en el remate