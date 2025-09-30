La CAS subastará más de 40 vehículos: estos son los modelos y valores base
La subasta se llevará a cabo este miércoles en la sede de la Gerencia de Préstamos
La Caja de Acción Social, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, anunció que el miércoles 9 de octubre de 2025, a las 16:30, realizará un remate oficial de más de 40 vehículos pertenecientes al parque automotor del Ministerio de Salud. La subasta se llevará a cabo en la sede de la Gerencia de Préstamos, ubicada en Mendoza 451 Sur, Capital.
Entre los bienes a rematar hay automóviles, camionetas, furgonetas, utilitarios, motocicletas y ciclomotores, con valores base que van desde $150.000 hasta $800.000. Todos los lotes serán adjudicados al mejor postor.
Los interesados podrán exhibir las unidades previamente los días 6, 7 y 8 de octubre, de 14:00 a 18:00, y el 9 de octubre, de 9:00 a 13:00, en el predio de calle Corrientes 1090 Este (Ex Urbino), Capital, donde se podrá conocer el estado y las características de cada movilidad antes de la subasta.
Para participar será obligatorio presentarse con DNI y abonar en el momento el 10% del monto adjudicado, más el 10% en concepto de comisión del martillero. El pago podrá efectuarse en efectivo, por transferencia bancaria o Mercado Pago, pero no se aceptarán cheques ni moneda extranjera. El saldo restante deberá cancelarse en un plazo máximo de cinco días hábiles en la sede de la Caja de Acción Social.
El comprador tendrá 10 días hábiles para retirar la unidad adquirida y deberá gestionar la transferencia en el Ministerio de Salud, en el 3.º piso, Núcleo 4, del Edificio Centro Cívico.
Lista de vehículos disponibles en el remate
- Renault 6 GTL - Sedán 4 puertas - Modelo 1981 - VNH 494 - Base libre
- Rastrojero Frontal - Diesel - Modelo 1979 - WEQ 817 - Base libre
- Ciclomotor Zanella 50cc - Modelo 1999 - 831 CIC - Base libre
- Furgoneta Renault Express RN - Modelo 1998 - BVJ 033 - Base libre
- Renault 4 GTL - Sedán 4 puertas - Modelo 1986 - VNH 408 - Base libre
- Chevrolet C10 - Pick Up - Modelo 1987 - VNH 378 - $300.000
- Ciclomotor Zanella 50cc - Modelo 1999 - 839 CIC - Base libre
- Furgoneta Renault Express RN - Modelo 1998 - BVJ 023 - $150.000
- Furgón Peugeot Partner 1.9 Diesel - Modelo 2008 - HLZ 597 - $350.000
- Volkswagen 1500 - Sedán 4 puertas - Modelo 1988 - VHK 986 - Base libre
- Renault 6 GTL - Sedán 4 puertas - Modelo 1981 - VVG 060 - Base libre
- Rastrojero - Diesel - Modelo 1978 - WEQ 700 - Base libre
- Motocicleta Zanella ZB 110cc - Modelo 2010 - 568 GGZ - Base libre
- Peugeot Partner Furgón 1.9 Diesel - Modelo 2008 - HLZ 595 - $350.000
- Fiat Ducato - Diesel - Modelo 1994 - WWY 636 - $400.000
- Furgoneta Renault Express RN - Modelo 1998 - BVJ 032 - $150.000
- Ciclomotor Zanella 50cc - Modelo 1999 - 830 CIC - Base libre
- Renault Kangoo RL Diesel - Sedán 5 puertas - Modelo 2005 - FDF 624 - $350.000
- Ciclomotor Zanella 50cc - Modelo 1999 - 833 CIC - Base libre
- Furgoneta Renault Express RN - Modelo 1998 - BVJ 029 - $150.000
- Renault Kangoo Confort 1.5 DCI - Modelo 2009 - HVV 449 - $350.000
- Citroën Berlingo Furgón 1.9 Diesel - Modelo 2007 - GMG 748 - $350.000
- Chevrolet S10 2.8 TDI STD 4x2 - Pick Up - Modelo 2007 - GMG 738 - $500.000
- Citroën Berlingo Furgón 1.9 Diesel - Modelo 2007 - GMG 746 - $350.000
- Renault Master DCI 120 - Modelo 2007 - HCQ 071 - $600.000
- Ford F100 - Pick Up - Modelo 1992 - VHL 011 - $450.000
- Citroën Berlingo Furgón 1.9 Diesel - Modelo 2006 - FVW 723 - $350.000
- Ford F100 - Sedán 4 puertas - Modelo 1987 - VNH 380 - $450.000
- Ford F250 - Diesel - Modelo 1981 - VHK 997 - $600.000
- Ford F100 - Pick Up - Modelo 1991 - VNH 386 - $450.000
- Renault Trafic - Diesel - Modelo 2001 - DRN 304 - $600.000
- Ford Ranger XL 4x4 2.8L Diesel - Pick Up - Modelo 2004 - FOT 270 - $500.000
- Renault Master DCI 120 - Modelo 2009 - HVV 447 - $600.000
- Furgón Peugeot Boxer 2.8 TD - Modelo 2006 - FVW 748 - $600.000
- Ford F100 - Pick Up - Modelo 1991 - VNH 388 - $450.000
- Renault Master DCI 120 - Modelo 2009 - HVV 445 - $600.000
- Mercedes Benz Sprinter 313 CDI - Modelo 2005 - GVA 962 - $600.000
- Fiat Ducato 2.8 ID TD/200 - Modelo 2005 - ETW 271 - $600.000
- Renault Master DCI 120 - Modelo 2009 - HVV 448 - $600.000
- Iveco Daily 49.12 - Modelo 2004 - FFU 402 - $700.000
- Mercedes Benz Sprinter 313 CDI - Modelo 2004 - FOI 279 - $600.000
- Renault Master DCI 120 - Modelo 2007 - GNT 821 - $600.000
- Iveco Daily 49.12 - Modelo 2004 - FFU 403 - $700.000
- Toyota Hilux 4x4 - Pick Up - Modelo 2008 - HKD 647 - $800.000