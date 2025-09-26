La Católica suspendió su actividad por el viento

La Universidad Católica de Cuyo anunció la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas presenciales para este viernes 26 de septiembre a partir de las 17 horas, en el marco de la alerta meteorológica emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa vientos fuertes en la provincia.

La decisión responde a la recomendación de Protección Civil de San Juan y tiene como principal objetivo resguardar la seguridad de la comunidad universitaria, evitando la exposición a las condiciones adversas previstas para la tarde y la noche.

Desde la institución aclararon que la medida alcanza únicamente a las actividades presenciales, mientras que el seguimiento académico y administrativo continuará por medio de los canales virtuales oficiales de la universidad.

De esta manera, la casa de estudios se suma a las disposiciones de prevención adoptadas en distintos ámbitos provinciales frente a la inestabilidad climática anunciada para las próximas horas.