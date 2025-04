El jueves 10 de abril la CGT realizará un paro nacional y la sede de San Juan se adhirió de manera total. Así lo confirmó al móvil de Canal 13 el secretario general de la Confederación General del Trabajo en la provincia, Eduardo Cabello, quien además confirmó que acompañaran a la marcha de los jubilados de manera parcial.

Cabello detalló que el cese de actividades para el 10 A será a partir de las 00 horas. Mientras que para la versión sanjuanina de la marcha de los jubilados que se llevará a cabo en la Plaza 25, el miércoles en horas de la tarde, la opción para los trabajadores que dieron de parte de la CGT es acompañar, ya sea con o sin asistencia a la movilización. “La mayoría de los sindicatos decidimos acompañar esta marcha para fortalecer el reclamo y en repudio a la violencia que tuvieron con los jubilados”, puntualizó el titular de la CGT.

Consultado Cabello, sobre porqué decidieron comenzar a acompañar a los jubilados, expresó: "Siempre estuvimos con la secretaria de la CGT hemos estado en la marcha de los jubilados. Lo que pasa es que no se adhería con mayor fuerza, pero después de lo que pasó, con la violencia que hubo, tomamos la determinación de que no se puede seguir viviendo de esa manera"

Además, el Secretario General de la CGT aseguró que la represión que sufrieron los jubilados en las últimas marchas fue el detonante, para que decidieran acompañar, aunque sea de forma parcial.

"El tema de la violencia fue el detonante, porque una cosa es que vos tengas algún inconveniente, pero que vayan a maltratar a nuestros abuelos y padres ya es una cuestión que se sale de contexto de lo que puede ser la gobernanza", aseveró el sindicalista.

Volviendo al paro del 10A, Cabello indicó que en la CGT viene preocupando la situación económica a nivel nacional, señalando en particular la inflación, a la que consideran que "se les está escapando al Gobierno Nacional”. El sindicalista expresó: “Hasta ahora el caballito de batalla de ellos es la inflación, pero no la están pudiendo mantener. Por eso es que la paciencia se terminó y se decidió salir a la calle”

Cabello aseguró que esa medida de fuerza a nivel nacional (la tercera desde que gobierna La Libertad Avanza), se repetirá si desde el Gobierno Nacional no cambian y siguen negando el diálogo y las paritarias con techo y sin consenso con la parte sindical. "Yo creo que habrá otras más en la medida que no cambien ellos y que no tengan diálogo y que no se den los consensos", consideró.