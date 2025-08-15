Con el Día del Niño a la vuelta de la esquina, la psicóloga especializada en niñez y adolescencia, Julieta Fraifer, compartió su visión sobre qué tener en cuenta al elegir un regalo. Para ella, más que un objeto, un juguete debe ser una invitación a crear, moverse y vincularse con otros.

“Juguetes buenos y juguetes malos no existen; el juguete es juguete, pero sí puedo decirte que hay juguetes que habilitan un poco más la creatividad y juguetes que ponen al niño en una situación más pasiva”, explicó la especialista. Por eso, aseguró que se inclina por aquellos que permiten inventar, imaginar y compartir.

Fraifer dio ejemplos claros de este tipo de propuestas. “Pueden ser los típicos bloques o ladrillos, por ejemplo. Para niños un poco más grandes, los juegos de mesa o los juegos de roles, donde el niño tenga que crear un escenario, enfrentar desafíos y caracterizar personajes”, dijo.

Según la psicóloga, este tipo de experiencias no solo entretienen en el momento, sino que “se traducen después, en la adolescencia y en la vida adulta, en la capacidad de resolver conflictos”. El proceso de imaginar mundos y resolver problemas durante el juego deja huellas positivas duraderas.

El criterio central para elegir está en el rol que ocupa el niño. “La mejor decisión en términos de juguete tiene que ver con si yo al niño le voy a dar un juguete en donde ya está todo resuelto”, afirmó. En ese caso, advirtió, el niño queda como mero espectador.

“Si el niño se sienta a ver cómo la calecita se mueve y nada más, no puede ser parte. Es un juguete que, al igual que el chupete electrónico, lo va a poner en una posición pasiva”, detalló. En cambio, recomendó regalar objetos que impliquen movimiento, creatividad e interacción.

Más allá del objeto en sí, Fraifer destacó que jugar es esencial para cualquier etapa del desarrollo. “El juego es la herramienta terapéutica por excelencia para cualquier persona. Un niño que no juega es un niño que debería preocuparnos”, señaló.

El acto de jugar no es solo diversión: permite procesar emociones como frustración, ansiedad o enojo, y habilita a relacionarse con otros. “El juego nos hace ensayar roles, imaginar mundos posibles o imposibles, y nos presenta desafíos”, sostuvo.

La psicóloga advirtió que, en contextos donde los niños juegan poco, se afectan capacidades como la creatividad, el lenguaje y la resolución de problemas. Por eso, insistió en que “pensar al niño desvinculado del juego es romper la infancia”. “Los niños deben ser ruidosos, inquietos, correr, subir y bajar. Un niño quieto, que permanece horas sentado, no es un niño o es un niño que preocupa”, concluyó. Para Fraifer, el mejor regalo este domingo será aquel que invite a imaginar y moverse en compañía.