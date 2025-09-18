La cruda realidad de decenas de familias de 25 de Mayo tras el temporal de Santa Rosa

Desde Caritas aún realizan trabajos solidarios para asistir a quienes fueron afectados hace unas semanas por el temporal de Santa Rosa, que golpeó con fuerza a distintos departamentos de San Juan. Durante estos días, se llevaron a cabo acciones para atender las urgencias y brindar apoyo a las familias más afectadas. Canal 13 consultó a Carina Trigo, representante de Caritas en 25 de Mayo, sobre la situación actual.

“Todavía hay familias atravesando situaciones muy difíciles. Lo que pasó en 25 de Mayo fue increíble y muy lamentable para muchas familias de la comunidad”, expresó Trigo.

La representante explicó que desde el inicio de las lluvias, las familias comenzaron a comunicarse con la parroquia para solicitar ayuda. “Desde Caritas estuvimos brindando un servicio continuo, asistiendo con ropa, calzado, abrigos y alimentos. Sin embargo, nuestra capacidad tiene límites y no podemos cubrir otras necesidades fundamentales”, señaló.

En este sentido, detalló: “La mayoría de las familias necesitan materiales como nylon o ladrillos para reparar sus casas. Nosotros en Caritas no podemos cubrir eso, pero sí podemos ayudar con lo que mencioné antes”.

Trigo destacó la colaboración de distintas parroquias y de Caritas diocesanas de otros departamentos, aunque insistió en que persisten necesidades que la organización no puede atender. “Las familias necesitan poder mejorar sus viviendas. Hay lugares donde viven hasta nueve niños y varios adultos, y las casas se sostienen con cañas o palos. Allí están los más afectados”, indicó.

Según Carina, los asentamientos más vulnerables se encuentran en Casuarinas y Chimberas, con hasta 12 o 14 familias en algunos de ellos. Respecto a la asistencia oficial, lamentó que la ayuda del municipio haya sido mínima: “Les han dado apenas 2 o 3 metros de nylon, cuando la lluvia duró más de 24 horas”.

Entre las acciones que llevan adelante desde la parroquia, mencionó la organización de comidas y la distribución de ropa y abrigo a las familias. “Es muy difícil para nuestro grupo porque las personas nos llaman y nos cuentan su situación, y duele decirles que no cuando no tenemos lo que necesitan”, concluyó Trigo.