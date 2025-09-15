La Delegación Chimbas Este del Registro Civil estará cerrada; mirá hasta cuándo

El Ministerio de Gobierno dio a conocer que la Delegación Chimbas Este del Registro Civil, ubicada en el CIC del barrio Los Andes (calle Patagonia y Grecco), permanecerá cerrada entre el 15 de septiembre y el 3 de octubre de 2025.

Durante ese período, los turnos previamente asignados serán reprogramados en la sede central del organismo, entre el 22 y el 26 de septiembre.

Asimismo, recordaron que los ciudadanos que deseen solicitar un turno nuevo deben hacerlo a través de la página oficial: www.registrocivil.sanjuan.gob.ar.