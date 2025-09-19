El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la desocupación en el Gran San Juan cayó al 3% durante el segundo trimestre de 2025, una baja significativa respecto al 4,5% del trimestre anterior, lo que representa una reducción de un tercio en pocos meses.

El Indec relevó 31 aglomerados urbanos en Argentina. Entre ellos, el Gran San Juan se destacó por la baja de la desocupación, que quedó por debajo de otras regiones cercanas, como Mendoza (6,4%) y Gran San Luis (4,2%).

Pese a la mejora en San Juan, los datos reflejan un desafío persistente en todo el país: el crecimiento del trabajo informal o “en negro”. Considerando la población económicamente ocupada, que representa el 44,5% del total de argentinos, la informalidad laboral aumentó 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, alcanzando el 43,2%.

Estos indicadores muestran que, aunque San Juan mejora en empleo formal, a nivel nacional persisten problemas de calidad laboral y empleo no registrado, que afectan a millones de argentinos.