La directora de la Casa de Sarmiento pronunció un polémico discurso: “Civilización o barbarie”

En medio de su discurso institucional por el 137º aniversario del fallecimiento de Domingo F. Sarmiento, la directora de la Casa Natal, Lucía González desató la polémica. La funcionaria nacional levantó polvareda con su alto contenido político en su oratoria, cuando expresó frases como: “Veinte años de populismo quisieron socavar las mentes que el maestro de América buscó liberar"

Los pronunciamientos políticos en medio de un discurso, que se suponía debía ser institucional y en referencia y homenaje al prócer sanjuanino, continuaron, puesto que manifestó: “la libertad avanza o la Argentina retrocede”. Además, indicó: “No hay lugar para la holgazanería”, para cerrar con una contundente frase: “Hoy más que nunca civilización o barbarie”.

San Juan homenajeó a Sarmiento

San Juan recordó este martes a Domingo Faustino Sarmiento al cumplirse el 137° aniversario de su fallecimiento. El acto se llevó a cabo en la Casa Natal del prócer y fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, la intendenta de Capital, Susana Laciar, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, autoridades provinciales y representantes del Museo.

Durante la ceremonia se colocaron ofrendas florales en reconocimiento a la vida y obra de Sarmiento, considerado una figura central en la educación y la historia argentina. Además, la formación militar 11 de Septiembre recibió el saludo protocolar y la Banda de Música de la Policía, junto con el Coro de la escuela Paula Albarracín de Sarmiento, interpretaron el Himno Nacional y el Himno a Sarmiento.

En su discurso, Orrego destacó: “La mejor forma de rendirle homenaje a Sarmiento es hacerlo todos los días, trabajando para nuestra patria y nuestra gente. En tiempos difíciles hemos dado prioridad y vamos a seguir dando prioridad a la educación, porque ese es el camino y el norte para San Juan. Sin docentes, sin maestros, no hay revolución, no hay transformación”.

Por su parte, la ministra Fuentes afirmó: “Como sanjuaninos tenemos que seguir trabajando juntos para mejorar la calidad educativa de San Juan y de toda la región. Más de 25 mil chicos van a recibir computadoras y nuestras docentes también, porque valoramos y respetamos su labor”.

El acto reafirmó el compromiso de la provincia con los valores que Sarmiento promovió, poniendo en relieve su legado educativo y cultural, que continúa vigente en San Juan y en todo el país.