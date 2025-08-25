La directora del IPV confirmó cuándo cerrarán las inscripciones para el sorteo

La titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Elina Peralta, informó que el periodo de empadronamiento estará disponible hasta el 29 de agosto, con un período específico para la inscripción de este nuevo sorteo, vía web, entre el 1 y el 8 de septiembre. “Muy contentos porque antes de tiempo podemos largar un sorteo más. Son 344 viviendas, las familias están empadronándose y tienen tiempo hasta el 29”, señaló la funcionaria.

La inscripción deberá realizarse de manera presencial y cumpliendo con toda la documentación requerida. “Tienen que llevar el DNI, partida de nacimiento, ingresos, domicilio y demás documentos que la ley exige. Tienen que ser parientes directos, matrimonio con hijos. Si es pareja, tienen que presentar la unión convivencial”, explicó Peralta.

En paralelo al sorteo, desde el organismo se avanza con la entrega de nuevas unidades habitacionales en diferentes barrios. “En unos días estamos entregando Medepym y Maipú. Estamos en condiciones de entregar esos dos barrios. Maipú son departamentos, unos 15, y Medepym algo de 35 en Rawson”, destacó la directora.

Finalmente, Peralta recordó que en instancias anteriores el proceso de inscripción se desarrolló sin inconvenientes. Incluso anticipó que algunas unidades que quedaron disponibles también se sumarán a esta convocatoria. “En el barrio Los Surcos quedaron 5 viviendas a disposición y son las que van a disposición en esta oportunidad”, concluyó.