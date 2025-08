La doble lucha de los padres que pierden a sus hijos: entre el reclamo de justicia y el dolor

A veces, lo menos pensado es lo que une. Así ocurrió con las familias que hoy integran la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, un colectivo que nació en San Juan luego de una pérdida irreparable: la muerte de Lautaro Chirino, atropellado por un móvil comunal que circulaba a alta velocidad, sin luces ni sirena.

En una entrevista con Leonardo Domínguez en Entrevistas, Guillermo Chirino, padre de Lautaro y referente de la organización, compartió cómo la tragedia personal se convirtió en una causa colectiva. “Después de lo que nos tocó vivir con mi esposa, sentimos la obligación de involucrarnos, a pesar del dolor tan profundo”, relató.

La asociación comenzó de manera íntima, con apenas tres familias que se reunían en la Iglesia de Fátima para compartir su dolor, contenerse y buscar apoyo espiritual. Pero rápidamente entendieron que no bastaba con acompañarse: era necesario actuar.

“Empezamos haciendo catarsis, llorando juntos, pero también nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo más”, explicó Chirino. Así fue como comenzaron a capacitarse, estudiar leyes, conocer el sistema judicial y organizarse para reclamar justicia, difundir mensajes de concientización y brindar asistencia a otras víctimas.

Hoy, la organización reúne a más de 300 familias que han perdido a seres queridos en siniestros viales. “No nos quedamos en el dolor, salimos a la calle con folletería, cartelería, hablamos en escuelas. Contener a las familias es parte de sanar. El dolor compartido se comprende mejor”, dijo.

Guillermo Chirino sabe que el camino judicial es solo una parte del duelo. “La justicia cumplió su rol en el caso de Lautaro, pero lo más difícil vino después: reconstruir la familia, seguir adelante”. Recordó cómo la tragedia que vivió en 2015 reavivó viejas heridas: en 1994 había perdido a su novia en otro siniestro vial. “Vi a esa familia destrozada, y no quería que eso le pasara a la mía”, detalló.

La fe, asegura, fue un pilar fundamental. “Nos refugiamos en Dios. Sé que muchos se enojan con Él en estos momentos, pero nosotros encontramos fortaleza y resiliencia en la espiritualidad. Y eso nos impulsó a ayudar a otros”.

“¿Alguna vez sintió ganas de no seguir en este mundo?” La pregunta que suele hacerse en voz baja, Guillermo la respondió con el corazón abierto: “Gracias a Dios, a mí no me ha pasado. Pero mi esposa sí. ¿Y cómo no iba a pasarle? Si tuvo a nuestro hijo nueve meses en el vientre, y murió de la peor forma. Sin justicia, sin reparación. Eso te parte al medio”.

Por el caso de su hijo señaló: “Sí, me sentí culpable. ¿Cómo no hacerlo? A veces uno se pone el cinturón en el camino. El patrullero nos tocó y la camioneta giró, fuimos a parar contra un poste, salimos despedidos”, recuerda. Aún así, las pericias les dieron la razón. Pero eso no borra el dolor.

Tras la muerte, vino la oscuridad, el desamparo y el grito sin eco. “A las pocas horas de dejar a mi hijo en el cementerio, fui a la parroquia. Soy ministro de la Eucaristía. Me abracé al sagrario y lloré como nunca. No me enojé con Dios. Sentí que Lautaro me decía: ‘Ya no te puedo dar la mano, papi. Ahora la mano me la tiene él’”.

Desde entonces, Guillermo no dejó de acompañar a otras familias. “En la sala velatoria, si puedo, estoy. Rezo el responso. Les hablo desde mi lugar de papá que también lloró en ese mismo salón. A veces me reconocen: ‘¿Usted fue el que rezó por mi hija?’ Sí. Es parte de mi apostolado. Algunos no creen en Dios, pero igual estamos. Porque el dolor no distingue credos. Solo necesita que alguien lo abrace”.

En la organización que integra: “Gracias a Dios, no hemos tenido suicidios, aunque sí intentos. Por eso es clave estar, acompañar, ayudar a que encuentren motivos. Porque hay padres que perdieron a su único hijo. Y todo lo que les digas, no basta. Por eso tratamos de que sientan que todavía pueden vivir por algo o por alguien”.

La otra cara de las estadísticas

Este año, según Chirino, ya se registraron cerca de 45 muertes por siniestros viales en San Juan. Aunque el número es menor al de 2023, que cerró con más de 80 víctimas, el referente advierte que hay un patrón preocupante. “Hay casos en los que las personas colisionan solas: chocan contra árboles o postes sin estar alcoholizadas. Nos llama la atención y nos obliga a seguir investigando”.

Citando estadísticas nacionales, señaló que entre el 80 y el 85% de los siniestros viales se deben a imprudencia o negligencia del conductor. “En San Juan, vemos lo mismo o más. Por eso trabajamos fuerte en las escuelas, con los futuros conductores. Tenemos que enseñarles desde chicos que un auto puede convertirse en un arma”.

Guillermo no fue a terapia, pero no la desprecia. “Yo soy docente, tengo siete hijos. Quería ser el padre que nunca tuve. Mis hijos me reprochan cosas, claro. Una vez, mi hija en una charla en un colegio dijo que pospuso su infancia para hacernos felices. Fue durísimo. Lloramos juntos. Le pedí perdón. Pero también entendí que eso la fortaleció. Hoy es modelo, diseñadora, oradora. Todo eso nació de ese proceso”.

Con el tiempo, el matrimonio resistió. “La estadística dice que cuatro de cada cinco parejas se separan después de perder a un hijo. Nosotros no. Porque nos aferramos a lo que nos queda. A los otros hijos. A la fe. Al amor”.

Hoy, Guillermo es optimista. “Hay esperanza. Se tardó más de 20 años en lograr la ley de Alcohol Cero. Pero ahora hay media sanción para la reforma del Código Penal. Eso no es casualidad. Es lucha colectiva. Es unión. Es insistir. Es llorar en la calle, en la puerta de tribunales, pero también en la radio, en la escuela, en el Congreso. Porque todo eso salva vidas”.

Él sueña con un país donde los padres no tengan que militar la memoria de sus hijos. Donde la justicia llegue antes que el olvido. Y donde nadie más tenga que decir “Meterle para adelante” como sinónimo de sobrevivir.