En la localidad de Médano de Oro, más de 100 familias sanjuaninas están viviendo una situación dramática relacionada con el sueño de la casa propia. Estas personas, provenientes de diferentes departamentos como Caucete, Santa Lucía y Rivadavia, compraron terrenos y construyeron sus hogares con esfuerzo, solo para descubrir, tiempo después, que las tierras podrían ser fiscales, lo que ha derivado en una orden de desalojo.

Uno de los vecinos afectados habló con Canal 13 y expresó su consternación ante la situación: "Nosotros compramos este lugar, fuimos con un escribano. No somos una banda organizada, sino vecinos de distintos lugares de la provincia. Mientras construíamos, todo parecía estar en orden", explicó. Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció cuando apareció una candidata de la gestión anterior, quien les informó que las tierras podrían ser fiscales. "Fuimos a preguntar a tierras fiscales qué ocurría, pero no nos dieron respuestas claras", agregó el vecino.

A pesar de haber realizado gestiones con las personas que les vendieron los lotes, los vecinos ahora enfrentan una orden de desalojo. "Tenemos un video donde se ve al autor intelectual de esta situación. Esto se está manejando a nivel político", aseguró otro vecino. Según lo que mencionaron, un agrimensor les había dicho que todo estaba en regla, que el loteo estaba autorizado, y que podían seguir construyendo sus casas. Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió.

Otro de los afectados, Rubén, un hombre discapacitado que sufre de Parkinson, relató su experiencia: "Invertí todo lo que tenía en este lote. Hace cuatro años lo compré y, de a poco, lo fui construyendo. Hace dos años estoy viviendo aquí, pero ahora me dicen que tengo que desalojar. Si perdemos todo, no sé qué vamos a hacer", lamentó. Rubén es una de las 165 familias que se verían obligadas a dejar sus hogares.

El drama no solo afecta a familias jóvenes, sino también a personas mayores. Una señora de avanzada edad expresó con indignación: "Después de tanto trabajo, de privarnos de tantas cosas para tener lo nuestro, no puede ser que ahora nos digan que todo fue una estafa. ¿Por qué no lo vieron antes, que eran terrenos fiscales?"

Los vecinos, desesperados por no perder todo lo que han invertido, están luchando para obtener una solución legal. Muchos de ellos se asesoraron con un abogado, quien está llevando adelante la documentación para intentar frenar el desalojo. Sin embargo, el futuro es incierto para estas familias, que ven cómo el sueño de la casa propia se desmorona ante la posibilidad de perderlo todo.