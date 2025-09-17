La directora de Educación Privada de San Juan, Andrea Fernández, destacó este martes el aniversario número 60 de la educación de gestión privada en la provincia. “Hoy es un día muy especial, no es un dato menor. Año a año hemos ido creciendo y hoy celebramos seis décadas de trabajo”, expresó.

Actualmente, el sector cuenta con más de 287 institutos y supera los 62.000 estudiantes en todos sus niveles y modalidades. “Estamos felices de poder celebrar el Día de la Educación Privada en honor a Estrada, que coincide también con el Día del Profesor”, señaló Fernández.

Las actividades comenzaron con una misa dedicada a los docentes, alumnos y familias que confían en esta modalidad educativa. Luego se realizó un acto central en homenaje a la trayectoria de las instituciones privadas. “Lo fundamental es pedir por la educación y por cada comunidad escolar”, agregó la funcionaria.

Fernández hizo además un balance positivo sobre la actualidad del sector. “La educación es una, no hablamos de divisiones. Gracias al trabajo conjunto con el Ministerio, acompañamos a los docentes, escuchamos a las familias y seguimos apostando a la mejora continua. Nuestros estudiantes son el futuro”, afirmó.