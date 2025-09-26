La emoción de una sanjuanina al enterarse que ganó una casa del IPV

Este jueves se llevó a cabo u nuevo sorteo de viviendas del IPV en la Caja de Acción Social. Más de 300 familias fueron beneficiadas con una casa propia. Una de las familias afortunadas que salió beneficiaria de una vivienda en el barrio El Jagual, en Pocito, fue la de Fabiana Vargas. La mujer se encontraba grabando un video en el momento en que mencionaron su nombre y lo festejó con gritos eufóricos de felicidad.

En comunicación con Canal 13 San Juan, la fiel seguidora de la programación compartió la noticia y expresó que tiene una emoción enorme. “Estamos muy emocionados porque ya habíamos perdido un poco la fe y la esperanza. Nosotros vivimos en Pocito en una casa de un lugar donde somos caseros y estamos aquí desde hace 7 años”, comenzó relatando la mujer.

“Nos anotamos en el IPV ene l año 2007 y éramos seis en su momento en el grupo familiar. Ahora somos tres personas. Cuando les avisé, no lo podían creer. Cuando vi mi nombre en la pantalla, entré en un estado de euforia enorme, no sabía si reírme, llorar, no sabía que hacer porque no lo podía creer”.

Por último la mujer comentó que ella vio y ha estado pendiente en todos los sorteos desde el 2007 hasta la actualidad. “Me decepcionaba un poco porque pensaba cuándo iba a ser el día en que salga yo. A mis 48 años puedo decir que tengo una casa propia. Es la primera adquisición de mi familia, algo a nombre mío. Es una bendición muy grande y estoy muy agradecida”.