Este 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Fibromialgia, una enfermedad crónica que afecta a más del 90% de las mujeres diagnosticadas en todo el mundo. A pesar de su alta prevalencia, continúa siendo invisibilizada y poco comprendida tanto por la sociedad como, en muchos casos, por el sistema de salud.

En San Juan, la Fundación Alfa, encabezada por su presidenta Claudia Arias, lidera las actividades de concientización y acompañamiento a pacientes. Durante esta jornada, miembros de la organización participaron de una intervención simbólica en la Catedral de San Juan, y para el día siguiente —13 de mayo a las 9 de la mañana— está prevista una charla abierta en la Legislatura provincial, donde profesionales y pacientes compartirán experiencias y brindarán información clave sobre esta patología.

“La fibromialgia no es visible, vos creés que estás bien y no es así”, explicó Arias. Entre los síntomas más frecuentes se destacan la fatiga crónica, dolores musculares, trastornos del sueño y dificultades cognitivas. La enfermedad suele diagnosticarse a través de una evaluación clínica que incluye la presión de 18 puntos específicos en el cuerpo, práctica que realiza el especialista en reumatología.

Durante años, los síntomas fueron erróneamente atribuidos a causas psicológicas. “Pensaban que era una cuestión psiquiátrica, pero no lo es. Luego se la empezó a tratar desde la reumatología, que es la especialidad adecuada”, agregó Arias.

La fibromialgia se presenta con mayor frecuencia en mujeres a partir de los 35 años, aunque también puede afectar a varones y personas jóvenes. “Hoy por hoy, no hay cura, no hay un tratamiento definitivo y no se sabe con certeza qué la provoca. Eso hace que sea todavía más difícil para quienes la padecen”, subrayó la presidenta de Fundación Alfa.

El desconocimiento generalizado lleva a que muchos confundan la fibromialgia con otras enfermedades más reconocidas. “Es fundamental concientizar a la sociedad. La gente piensa que es cáncer u otra enfermedad, pero no entienden que es una dolencia crónica que no se ve, pero que afecta profundamente la calidad de vida”, concluyó Arias.

Desde la Fundación agradecieron a la Municipalidad de Capital por ceder los espacios para visibilizar la problemática y reiteraron la invitación a la comunidad a participar de las actividades informativas.