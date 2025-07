La ex pareja de Madcur rompió el silencio sobre el escándalo amoroso: “No tengo nada que ver”

El pasado martes 1 de julio, un escándalo amoroso se hizo eco en San Juan. Es que una mujer de apellido Gutiérrez, pareja de un empresario identificado por los medios como Monir Madcur, lo habría encontrado cometiendo una infidelidad y por eso terminó destruyendo el auto de su pareja y también el de su ex. Por el revuelo, Gutiérrez terminó detenida y compareciendo ante el juez de Flagrancia en horas de la tarde del miércoles 2 de julio.

En las últimas horas, la ex pareja de Madcur y víctima del ataque de Gutiérrez, decidió romper el silencio y publicar en sus redes sociales un descargo para explicar su situación.

“No tenía ganas de hacer de este papelón, algo más grande. Me ensuciaron en un quilombo que no tengo nada que ver, lo vi todo desde el balcón de mi casa mientras estaba trabajando. Jamás me subí yo en mi auto ni me prendí en este circo. Simplemente, me lo destruyó la señora esta”, aclaró en su posteo la ex pareja del empresario de apellido Oviedo.

Esto se debe a que, en una primera versión de los hechos, los medios habían informado que Oviedo estaba con Madcur cuando apareció Gutiérrez. Sin embargo, esto fue desmentido por la misma, ya que mencionó que ella se encontraba en su casa y nunca fue parte del “papelón de terror”.

Por último, la joven explicó que la destrucción de su vehículo fue solo una cuestión material y que por eso no le interesa. “Detesto la exposición. La gente que me conoce sabe cómo soy y la paz con la que me manejo por la vida”, concluyó el comunicado.