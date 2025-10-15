Este miércoles se llevará a cabo en el Estadio Aldo Cantoni la elección de la Reina del Adulto Mayor de San Juan, y los vecinos de Sarmiento ya palpitan la expectativa por el concurso. La representante del departamento será Gloria Ester Sáez, quien participará en representación del Centro de Jubilados de Cochagual, Centro y Sur.

En diálogo con Canal 13, Gloria expresó su entusiasmo por la experiencia: “Estoy contenta con esto que me ha pasado. Me encanta estar trabajando con la gente y compartir estos momentos tan lindos”, señaló, mientras era acompañada por un grupo de jubilados de la localidad.

Consultada sobre su historia con este tipo de concursos, Gloria recordó: “Cuando fui al secundario participé en elecciones de reina. Siempre me gustó, aunque solo llegaba hasta ese momento. Ahora tengo la oportunidad de representarlos a ellos, a nuestro pueblo”.

Gloria está acompañada por su familia: su esposo Julio, cuatro hijos y once nietos. “Espero que todos puedan estar presentes, al menos la mayoría. Me gustaría representar a nuestro centro de jubilados y llevar el nombre de nuestro pueblo a un lugar más alto”, añadió con entusiasmo.

Por su parte, Silvia, presidenta del centro de jubilados, destacó la importancia de la institución como espacio de contención y apoyo para los adultos mayores. “Este año es mi primer año como presidenta y estamos muy contentos. Cada miembro de la institución tiene una pulsera y nos organizamos para que mañana todos podamos acompañar a Gloria”, comentó.

Uno de los principales proyectos del centro es contar con un espacio propio para sus actividades. Actualmente, las reuniones se realizan en domicilios particulares y espacios prestados. “Llevamos tres años funcionando y nuestra expectativa es tener un local donde podamos reunirnos todos. También practicamos deportes y usamos las instalaciones donde era la Unión Vecinal, pero esperamos conseguir nuestro lugar pronto”, explicó Silvia.