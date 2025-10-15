La expectativa de la representante de Sarmiento por la elección de la Reina del Adulto Mayor
Acompañada por un grupo de jubilados, Gloria ya palpita lo que será una de las noches más importantes
Este miércoles se llevará a cabo en el Estadio Aldo Cantoni la elección de la Reina del Adulto Mayor de San Juan, y los vecinos de Sarmiento ya palpitan la expectativa por el concurso. La representante del departamento será Gloria Ester Sáez, quien participará en representación del Centro de Jubilados de Cochagual, Centro y Sur.
En diálogo con Canal 13, Gloria expresó su entusiasmo por la experiencia: “Estoy contenta con esto que me ha pasado. Me encanta estar trabajando con la gente y compartir estos momentos tan lindos”, señaló, mientras era acompañada por un grupo de jubilados de la localidad.
Consultada sobre su historia con este tipo de concursos, Gloria recordó: “Cuando fui al secundario participé en elecciones de reina. Siempre me gustó, aunque solo llegaba hasta ese momento. Ahora tengo la oportunidad de representarlos a ellos, a nuestro pueblo”.
Gloria está acompañada por su familia: su esposo Julio, cuatro hijos y once nietos. “Espero que todos puedan estar presentes, al menos la mayoría. Me gustaría representar a nuestro centro de jubilados y llevar el nombre de nuestro pueblo a un lugar más alto”, añadió con entusiasmo.
Por su parte, Silvia, presidenta del centro de jubilados, destacó la importancia de la institución como espacio de contención y apoyo para los adultos mayores. “Este año es mi primer año como presidenta y estamos muy contentos. Cada miembro de la institución tiene una pulsera y nos organizamos para que mañana todos podamos acompañar a Gloria”, comentó.
Uno de los principales proyectos del centro es contar con un espacio propio para sus actividades. Actualmente, las reuniones se realizan en domicilios particulares y espacios prestados. “Llevamos tres años funcionando y nuestra expectativa es tener un local donde podamos reunirnos todos. También practicamos deportes y usamos las instalaciones donde era la Unión Vecinal, pero esperamos conseguir nuestro lugar pronto”, explicó Silvia.