La familia de Leila Rodríguez, la joven asesinada por su novio en 2018 en Ullum, denunció que la cuenta de Facebook de la víctima fue hackeada y que en la misma se publicaron fotos de otras chicas con poca ropa, un hecho que consideran un nuevo ataque a la memoria de la joven madre.

“La perpetua la llevamos nosotros”, afirmó Paula Morales, madre de Leila, al referirse al dolor que convive con la familia y las provocaciones que han recibido a través de redes sociales.

Paula Morales explicó que, además de lidiar con la pérdida, las familias de víctimas de femicidios deben enfrentar ataques de los responsables de los crímenes que, incluso desde la cárcel, propician provocaciones a través de las redes sociales.

Según denunciaron, los autores del hackeo son desconocidos, pero en la cuenta de Facebook se subieron fotos de chicas posando de forma sensual, lo que representa un golpe bajo a la memoria de Leila y una clara provocación.

La familia apunta sus sospechas hacia el entorno del femicida y el propio Esteban Pacheco, condenado por el asesinato de Leila. Morales concluyó: “La perpetua la llevamos nosotros”, aludiendo al dolor que persiste pese a la condena judicial.