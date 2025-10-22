Luego de días de profunda angustia, una buena noticia trajo alivio a la comunidad de Rawson y Pocito: Yutiel, el niño de 11 años que fue atropellado por una camioneta Ford EcoSport, comenzó a mostrar signos de mejoría y fue trasladado a una sala común, tras haber permanecido varios días en terapia intensiva pediátrica del Hospital Rawson.

El accidente ocurrió el domingo 12 de octubre, cuando el pequeño circulaba en bicicleta por Calle 5 y fue embestido por el vehículo. El impacto fue tan violento que debió ser trasladado de urgencia al hospital, donde ingresó con politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo. Los médicos lo mantuvieron intubado y con respiración asistida, en estado crítico durante varios días.

Según informó su madre, el niño deberá someterse a una cirugía en una de sus piernas, debido a la fractura de fémur sufrida en el siniestro. Los profesionales se encuentran a la espera de una prótesis especial para poder realizar la intervención. Además, Yutiel presenta secuelas neurológicas derivadas del golpe, por lo que recibe acompañamiento médico y psicológico constante.

En medio de este complejo panorama, la familia enfrenta dificultades económicas, ya que sus padres no pueden trabajar mientras acompañan su recuperación. Por ello, lanzaron una rifa solidaria para cubrir los gastos diarios y médicos del pequeño.

Los fondos recaudados se destinan a la compra de cremas especiales, pañales y alimentos recomendados por los médicos, como yogures y suplementos. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias ROXI.MP5, a nombre de Julia Alejandra Rodríguez, abuela de Yutiel. Cada número tiene un valor de $5.000.

“Ya comenzó a comer por sí solo y respondió favorablemente en algunos aspectos”, contó Daina, visiblemente aliviada. “La operación por una lesión en un vaso sanguíneo fue exitosa, y ahora está bajo control. Pero todavía queda mucho camino por recorrer. Esto pasó hace apenas una semana”, expresó con esperanza.

En cuanto a la investigación del hecho, la familia confirmó que la conductora de la camioneta fue identificada y que el caso ya está en manos de su abogado. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el avance de la causa judicial.