La familia de Gabriel Tomás Olivera Silva, el joven sanjuanino de 22 años asesinado en Vallenar, Chile, confirmó que el cuerpo será repatriado a San Juan en los próximos días. El traslado se hará por vía terrestre desde Copiapó y, por razones legales y sanitarias, el velorio deberá realizarse a cajón cerrado.

“Es una situación muy triste, pero ya está todo claro. El traslado será terrestre y todavía no hay una fecha definida porque en Chile esperan el resultado de las huellas dactilares para completar la investigación”, explicó su hermano, Agustín Silva, en diálogo con Canal 13 San Juan TV.

El joven detalló que solo dos familiares podrán despedirse de Gabriel en la morgue antes de iniciar el viaje: “Nos autorizaron a que lo vean dos personas directas de la familia. Después de eso el féretro quedará cerrado hasta que llegue a San Juan”.

En medio del dolor, la familia destacó el acompañamiento institucional. “La Fiscalía chilena mantiene comunicación permanente con mi papá y el Gobierno de San Juan está en contacto directo con nosotros, sin intermediarios”, señaló Agustín. También agradeció al cónsul de Chile, quien facilitó gestiones clave para la repatriación.

La familia confirmó que, una vez en San Juan, habrá una despedida íntima. “Gabi no era discreto, le gustaba el ruido, la música, el rock y el arte. Tenía una chispa única”, recordó su hermano.

Gabriel Tomás Silva había viajado por Latinoamérica como artesano y hacía tres meses se había instalado en Chile con la idea de seguir rumbo a Perú y Colombia. Según relató Agustín, su hermano comenzó a tener problemas con un hombre en situación de calle en Vallenar, quien ya había manifestado intenciones de agredirlo.

El viernes previo al ataque, Gabriel había sido detenido brevemente tras una pelea, pero fue liberado al constatarse que se había defendido. Dos días después, el agresor lo interceptó y lo atacó con cuchillas en la vía pública. “El fiscal nos dijo que el asesino tenía antecedentes delictivos y que desde hacía rato quería matar a mi hermano”, contó Agustín.

El joven sanjuanino murió tras recibir dos puñaladas, una en el pecho y otra en el pulmón derecho, mientras intentaba pedir ayuda. Vecinos de la zona intentaron asistirlo con maniobras de RCP, pero falleció antes de llegar al hospital.

Amigos y allegados realizaron colectas para colaborar con los trámites de repatriación, que implicaban un alto costo. Ahora, con la confirmación del traslado, la familia se prepara para darle el último adiós en San Juan y cumplir el deseo de que Gabriel descanse en su tierra junto a los suyos.