La familia del sanjuanino asesinado en Chile pide donaciones para traer el cuerpo

La familia de Gabriel Tomás Olivera Silva, de 22 años, busca colaboración para poder repatriar el cuerpo del joven, asesinado recientemente en Vallenar, Chile. Según explicaron, necesitan al menos 5 millones de pesos para cubrir el traslado a San Juan y los gastos del velatorio.

El padre del joven ya se encuentra en Chile, mientras que su hermano realiza gestiones en el viceconsulado de Mendoza para avanzar con los trámites.

El hecho ocurrió cuando Gabriel, que se dedicaba a vender artesanías en la calle, se vio involucrado en una pelea con otras personas en las calles de Vallenar. En el conflicto, uno de los participantes lo atacó con un cuchillo, provocándole una herida grave en el pecho que resultó fatal.

Fuentes oficiales indicaron que todos los involucrados en la pelea fueron detenidos, aunque hasta el momento no se precisó la cantidad ni la identidad de los acusados.

La familia hizo público su pedido de donaciones para poder traer a Gabriel a la provincia de San Juan y garantizar un velatorio digno, apelando a la solidaridad de la comunidad.