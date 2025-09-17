A partir de las 16 horas, la comunidad educativa universitaria se reunirá en la plaza 25 de Mayo para marchar contra el veto a la Ley de Presupuesto Universitario. Desde la Federación Universitaria, su presidente Gonzalo Leyes, dialogó con Canal 13 San Juan y habló sobre esta marcha, como así también sobre la difícil situación de la universidad con respecto a docentes que abandonan sus cargos y la pérdida de clases por parte de los alumnos.

Leyes anticipó que esta marcha no solo reunirá a la comunidad educativa, sino que también se sumarán otros sectores que también se han visto afectados por las medidas del gobierno actual de Javier Milei. “Van a participar sindicatos de la salud pública ya que hoy también se tratará el veto en la emergencia pediátrica”.

Con respecto a los paros que están provocando días sin clases para muchos alumnos, Leyes comentó que “tenemos que seguir luchando. Va a ser imposible llegar a la normalidad con la situación que estamos atravesando de forma presupuestaria en la universidad”. También aclaró que el presupuesto presentado este lunes por Milei no fue más que “una provocación”, ya que no se llega a cubrir ni un 50% de los gastos de la UNSJ.

“Esto no es más que una consecuencia que estamos viviendo y está atravesando la universidad hoy en día. Nadie quiere parar, nadie quiere hacer paro, sin embargo, lo que estamos viviendo va a abultarse en caso de que no haya un cambio por parte de gobierno”.

Mesas de exámenes suspendidas

Ante ello, el presidente de la Federación Universitaria dijo que “los docentes están utilizando diversas estrategias como las clases virtuales para mantener el contenido, pero hemos llegado a un punto donde hay docentes que están decidiendo dejar de dar clases en la universidad y renunciando a su trabajo porque no les alcanza, deben conseguir otros trabajos”.

“Se están dando clases, pero con inestabilidad. A todos aquellos alumnos que han tenido problemas con sus mesas, le vamos a reprogramar esa instancia de examen y vamos a hacer los reclamos correspondientes para que se tomen la semana que viene”, concluyó.