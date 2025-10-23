Prácticamente, desde que asumió Javier Milei la presidencia de la Nación, las universidades públicas de todo el país viene luchando por mantener un presupuesto que les permita el funcionamiento. En medio de esta lucha, desde la Federación Universitaria de San Juan reconocieron que las medidas de fuerza que se realizan en la UNSJ afectan a los alumnos, aunque aclararon que se vienen realizando estrategias para que los estudiantes no pierdan el año.

En entrevista con Canal 13 de San Juan, Facundo Thebault explicó que hay tres gremios que nuclean a los trabajadores docentes de la UNSJ y mencionó a los gremios Adicus, Sidunsj y a ATE. Estas tres entidades vienen convocando a paros a los que los trabajadores se suman en función de su afiliación.

El referente de los estudiantes aclaró que no todos los docentes paran y agregó que aun los que paran, buscan implementar estrategias para ayudar a que los alumnos accedan a los contenidos necesarios para aprobar las materias.

Thebault agregó que si bien se suspendieron algunas mesas, luego fueron reprogramadas, por lo que los estudiantes vienen pudiendo avanzar en sus carreras y destacó que esto es posible gracias a que las autoridades de la universidad vienen sosteniendo la estructura de gastos para que los alumnos puedan seguir estudiando.

“Los estudiantes somos la razón de ser del sistema universitario, de cualquier sistema educativo, pero también entendemos en este contexto difícil las dificultades y las problemáticas salariales que están atravesando no solo los docentes, sino también los no docentes que han tenido que salir a buscar otro tipo de trabajo hasta dejar la universidad es común ver profesionales con doctorados que manejan un Uber”, aseveró Thebaul.

El alumno agregó que estos especialistas deberían estar abocados a crecer en sus áreas de estudio y no buscando formas alternativas para conseguir ingresos para sostenerse económicamente. “Desde la UNSJ se sostuvo el cursado, las becas, mesas de exámenes para los estudiantes pese al recorte en el presupuesto que hemos tenido”, aseveró.

El referente agregó que desde el 2023, cuando comenzaron los reclamos por la cuestión presupuestaria, la mesa multisectorial de Defensa de la Educación ha sido un especio en el que docentes y no docentes se han sentado a discutir, debatir y consensuar una forma de hacer escuchar su reclamo contra las políticas de Milei.

"Hay un presidente que no escucha a la opinión popular, ya sean jubilados, discapacitados, las personas del Garrahan o los mismos estudiantes universitarios", aseguró Thebault.