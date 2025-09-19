Este sábado 20 de septiembre, de 10 a 14 horas, el Parque de Mayo será escenario de la última edición mensual de la Feria Agroproductiva, que reunirá a más de 120 productores locales con una amplia oferta de alimentos frescos y artesanales.

Además de la tradicional exposición de frutas, verduras, vinos y aceites de oliva, la jornada contará con un sorteo especial de una jamonada para 30 personas y con la participación de organismos públicos que brindarán servicios gratuitos a la comunidad.

Entre las propuestas destacadas, los asistentes podrán acceder a vacunación gratuita en el stand del Ministerio de Salud Pública, asesoramiento sobre la tarjeta SUBE en la Secretaría de Tránsito y Transporte y un canje de botellas descartables por trampas para mosca de los frutos, a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos.

También participará el Instituto Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas, difundiendo su oferta académica, y habrá información sobre control de plagas agrícolas y exhibición de insectos biocontroladores producidos en la BioPlanta San Juan.